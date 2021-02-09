Уралец Александр Прокопьев сделал первую остановку по пути в Антарктиду

В портовый шлюз ледокол «Академик Фёдоров» завели два немецких буксира. Фото: Личный архив Александра Прокопьева

«Облгазета» продолжает следить за 66-й Российской Антарктической экспедицией, в составе которой 21 января на станцию Новолазаревская отправился уралец Александр Прокопьев — старший брат екатеринбургского космонавта Сергея Прокопьева. Во время морского перехода из Санкт-Петербурга в Антарктиду ледокол «Академик Фёдоров» совершит две остановки — в немецком порту Бремерхафен и в столице ЮАР Кейптауне. В первый пункт экипаж судна прибыл 25 января и в конце прошлой недели покинул его. О том, как наших полярников приняли в Германии, корреспонденту «ОГ» рассказал Александр Прокопьев.

Чайка из ниоткуда

– Стоянка в Бремерхафене вместо трёх дней растянулась до 4 февраля. С чем была связана задержка?

– Задержаться нам пришлось из-за того, что не прибыли вовремя к погрузке вертолёты, необходимые для работы в Антарктике. Ехали они в разобранном виде на машинах из Турции через всю Европу. В каждом государстве по пути следования свои карантинные меры при пересечении границы. Отсюда и задержка.

– Российские вертолёты?

– Да, это два вертолёта Ка-32 авиакомпании «АвиаЛифт» из Владивостока. Чем они занимались в Турции, мне неизвестно. Но такие вертолёты очень часто используют при тушении лесных пожаров и перевозке грузов на внешней подвеске в труднодоступные места.

– Какие ещё грузы взяли на борт корабля?

– Была погружена очередная партия продуктов, топлива и кое-какие агрегаты для бытовых нужд на станциях в Антарктиде. Личный состав экспедиции тоже привлекали к погрузке. Мы разделились на четыре бригады, работали по очереди: одни – в трюмах, другие – на пирсе.

Бремерхафен – сравнительно молодой город. На его территории находятся несколько знаменитых достопримечательностей, в том числе Немецкий морской музей, протестанские церкви и старейший действующий маяк на немецком побережье Северного моря. Фото: Личный архив Александра Прокопьева

– Что вам больше всего запомнилось в пути во время перехода до Бремерхафена?

– Чайка, вылетевшая на меня из темноты, когда я ночью прогуливался по палубе, и стремительно умчавшаяся в неё обратно. А также внушительных размеров Эресуннский мост между датскими островами и Швецией, длина которого составляет почти восемь километров.

– Как вам Бремерхафен и местные пейзажи?

– Когда мы заходили в порт, погода была чудесной. В лучах восходящего солнца получились изумительной красоты фотографии. Я ими уже поделился в Инстаграме. И город, и порт произвели впечатление очень обустроенной и ухоженной территории. Чувствуется, что каждый житель с известной всему миру немецкой щепетильностью относится к тому месту, где он живёт. У нас дома некоторым несознательным личностям такого отношения к окружающему миру явно не хватает. А жаль!

СПРАВКА «ОГ» Город Бремерхафен на северо-западе Германии основан в 1827 году на побережье Северного моря. Население составляет более 113 тысяч человек. В городе находится один из крупнейших в ФРГ морских портов, который обслуживает десятки кораблей в сутки. Городом-побратимом Бремерхафена в России является Калининград.

– Сходили на берег?

– К сожалению, нет. Пандемия сделала с нами своё грязное дело. Вся Европа сегодня старается избежать тяжёлых последствий заражения этой новой коронавирусной инфекцией. И поэтому было принято решение максимально ограничить выход людей на сушу, тем более что мы идём в экологически чистый регион. Не дай Бог мы с собой привезём какую-нибудь заразу. Так что видами города нам довелось наслаждаться лишь с верхней палубы корабля. Спуститься на берег можно было только для того, чтобы выбросить мусор в контейнер и бегом назад. И обязательно в маске.

Бремерхафен окружают поля ветряных электростанций. Они установлены прямо в море и в ночное время светятся красными огнями. Фото: Личный архив Александра Прокопьева

Впереди — экватор

– Как немцы относятся к российским полярникам? Ведь ваш корабль идёт к Земле Королевы Мод, которую до Второй мировой войны исследовали именно немцы.

– Те немцы, что работают в порту, жуткого интереса не проявляют. Русские корабли здесь частые гости, и для них это просто рутина. А вот те, кто с нами не сталкивались, высказывают неподдельный интерес, и однажды даже сделали такое умозаключение: «Боже мой, как скучно мы живём!»

– Вы будете пересекаться в Антарктиде с немецкими коллегами?

– На шестом континенте мы скорее встретим индусов: их станция находится недалеко от нашей.

– Развита ли кооперация между странами по изучению Антарктики?

– Да, такая кооперация имеет место. Некоторые страны-участники изучения континента обращаются за помощью, но это больше связано с транспортной логистикой.

– Будете праздновать на корабле переход экватора – или для экипажа это малозначимое событие?

– Какой-то праздник готовится. И мне, как первоходку на экваторе, предстоит пройти ритуал посвящения. Говорят, будет интересно. Обязательно расскажу читателям «ОГ», как это пройдёт.

Эресуннский мост, который соединяет Швецию и датские острова, был открыт в 2000 году. Фото: Личный архив Александра Прокопьева

– После экватора вас будет ждать Кейптаун. Зачем будете останавливаться там?

– Туда мы зайдём для пополнения запасов продовольствия и топлива.

– Морской болезни не чувствуете?

– Нет, никакого дискомфорта я не испытывал. Физическое состояние отличное. Хотя, может быть, серьёзной качки ещё не было.

– Связь в море есть повсеместно или пропадает в каких-то районах?

– Увы, связь в дороге либо отвратительная, либо отсутствует. Это связано с удалённостью базовых станций сотовых операторов. Мы же не всё время идём близко к берегу. Но как только появляется связь, стараюсь связаться с родными в Екатеринбурге и Звёздном городке — делюсь с ними фотографиями и видео из своего путешествия.