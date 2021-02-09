Свердловская область остаётся в пятёрке регионов по продаже подержанных машин

Свердловской области принадлежит доля в 3% от всех купленных подержанных авто в стране. Фото: Галина Соловьёва

По итогам 2020 года Свердловская область заняла четвёртое место среди регионов по объёму рынка автомобилей с пробегом. Свердловчане купили 166,9 тысячи подержанных машин.

В прошлом году регион занимал пятое место с результатом в 160,1 тысячи реализованных машин.

Лидерами рейтинга агентства "Автостат" остаются Москва и Подмосковье, на которые приходится 10% от всех купленных подержанных авто в стране. Свердловской области принадлежит доля в 3%.

Всего в прошлом году в России было продано 5,5 миллиона машин с пробегом (+1,7% к 2019 году) и 1,5 миллиона новых автомобилей. На покупку последних россияне суммарно потратили 2,5 триллиона рублей.