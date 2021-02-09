Темы дня

Общество / Авто и транспорт
9 февраля 2021, 16:29

Свердловская область остаётся в пятёрке регионов по продаже подержанных машин

Машины стоят в ряд на парковке

Свердловской области принадлежит доля в 3% от всех купленных подержанных авто в стране. Фото: Галина Соловьёва

По итогам 2020 года Свердловская область заняла четвёртое место среди регионов по объёму рынка автомобилей с пробегом. Свердловчане купили 166,9 тысячи подержанных машин.

В прошлом году регион занимал пятое место с результатом в 160,1 тысячи реализованных машин.

Лидерами рейтинга агентства "Автостат" остаются Москва и Подмосковье, на которые приходится 10% от всех купленных подержанных авто в стране. Свердловской области принадлежит доля в 3%.

Всего в прошлом году в России было продано 5,5 миллиона машин с пробегом (+1,7% к 2019 году) и 1,5 миллиона новых автомобилей. На покупку последних россияне суммарно потратили 2,5 триллиона рублей.

Фото: данные "Автостат" за 2020 и 2019 годы
Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
09.02.2021, 16:31 / Общество
По смертности от COVID-19 Свердловская область стала четвёртой в стране
09.02.2021, 16:29 / Общество
Свердловская область остаётся в пятёрке регионов по продаже подержанных машин
09.02.2021, 16:10 / Общество
Обновлена возрастная структура заболеваемости COVID-19 на Среднем Урале
09.02.2021, 15:22 / Спорт
Экс-капитан «Уралмаша» Алан Макиев возвращается в Екатеринбург
09.02.2021, 15:11 / Общество
Свердловская область возглавила антирейтинг регионов по уровню загрязнения воды