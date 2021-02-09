В России запретят высадку детей-безбилетников из общественного транспорта

Вячеслав Володин заявил о недопустимости принудительной высадки детей из общественного транспорта. Фото: Галина Соловьёва.

Депутаты нижней палаты парламента России приняли во втором, основном чтении законопроект о запрете принудительной высадки детей из общественного транспорта. Как заявил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин, данная инициатива позволит обезопасить детей.

Председатель Госдумы заявил, что сейчас Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта допускает принудительную высадку безбилетных детей до 16 лет, что может привести к трагедии.

"Были случаи, когда детей, у которых не было денег оплатить проезд, выгоняли из автобуса на мороз, и они были вынуждены несколько километров идти пешком. Недопустимо ребенка, который едет один, без взрослых, высаживать из общественного транспорта", - передаёт слова Вячеслава Володина пресс-служба нижней палаты парламента.

Принятые поправки в Устав установят запрет на высадку "безбилетного лица, являющегося несовершеннолетним, не достигшим возраста 16 лет, следующего без сопровождения совершеннолетнего лица". Законопроект был поддержан в первом чтении в июне 2020 года.

Также согласно нововведениям, регионам будет разрешено самостоятельно вводить порядок контроля оплаты проезда в городском, пригородном и междугородном транспорте. Сейчас контроль осуществляется в соответствии с федеральными правилами перевозок пассажиров.

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