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Общество / Авто и транспорт
10 февраля 2021, 14:09

Опубликован список улиц Екатеринбурга, с которых эвакуируют машины

эвакуация транспорта

Машины, мешающие уборке снега, продолжают эвакуировать. Фото: Владимир Мартьянов.

В Екатеринбурге продолжают эвакуировать машины, мешающие уборке снега с улиц города. Опубликован список мест, где не стоит оставлять свой автомобиль.

По данным пресс-службы мэрии, днём 10 февраля работы проводятся на Ново-Московском тракте и улицах Завокзальная, Армавирская, Вилонова, Начдива Онуфриева, Чкалова, Шаумяна, Громова, Большакова, Бахчиванджи, Кировградская, Тепличная, Шефская. Также коммунальщики убирают снег в районе гостиницы Marins Park Hotel, переулка Мельковского и остановки «40 лет ВЛКСМ».

В указанных местах можно заметить дорожные знаки «Стоянка запрещена», совмещённые с табличкой «Работает эвакуатор». Парковаться и останавливаться там не стоит.

Автолюбителей просят с пониманием отнестись к принимаемым мерам и исключить парковку машин вдоль обочин и в парковочных карманах.

Добавим, эвакуировать автомобили во время уборки снега начали в ночь на 26 января. Список улиц, где запрещают парковку, периодически обновляется.

На борьбу со снегом в городе сегодня вышли 331 рабочий и 155 единиц техники.

Областная газета Свердловской области

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