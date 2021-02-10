На свердловских трассах за 170 миллионов обновят дорожное покрытие

Работы на обеих трассах должны завершиться до 1 августа 2021 года. Фото: Владимир Мартьянов

ФКУ "Уралуправтодор" ищет подрядчика, который обновит дорожное покрытие на трассах Екатеринбург - Тюмень и Екатеринбург - Шадринск - Курган. На эти цели будет выделено более 171 миллиона рублей из федерального бюджета.

В более значительную сумму - 126,2 миллиона - обойдётся устройство слоёв износа на Тюменском тракте (на участках км 2+994 - км 7+378, км 8+843 - км 11+803, км 15+800 - км 23+117 - обход пгт Белоярский). Всего дорожное покрытие будет обновлено на 13,7 км трассы. В документации на сайте госзакупок отмечается, что по автодороге ежедневно ездят по 36,6 тыс. автомобилей.

Ещё 44,9 миллиона рублей будет выделено на устройство слоёв износа на автодороге Р-354 Екатеринбург - Шадринск - Курган (км 31+986 - км 32+290; км 39+000 - км 46+000). Всего подрядчику предстоит обновить покрытие на 7,4 км трассы. По дороге ежеденевно ездят 9,7 тысячи машин.

Работы на обеих трассах должны завершиться до 1 августа 2021 года. Подрядчиков выберут 20 февраля.

Добавим, что устройство слоёв износа позволяет предупредить и приостановить разрушения верхнего слоя покрытия дороги, а также восстановить основные эксплуатационные свойства покрытия: ровность и сцепление.