Из Кольцово по техническим причинам не могут вылететь два рейса

Оба рейса должны были вылететь из Екатеринбурга ещё утром. Фото: Евгения Серебренникова.

В Кольцово на пять часов задерживается отправление двух рейсов. Самолёты не могут вылететь из уральской столицы по техническим причинам.

Речь идёт о рейсах №7R-877 Екатеринбург - Киров - Сочи и №7R-811 Екатеринбург - Тамбов - Краснодар. Оба обслуживает авиакомпания "РусЛайн". Согласно данным онлайн-табло аэропорта, вылет первого рейса был назначен на 8:30, а второго - на 8:40, однако оба до сих пор остаются в Кольцово.

Фото: онлайн-табло Кольцово

Как сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры, с трудностями вылета из Екатеринбурга столкнулись более 50 пассажиров. С ними работает представитель авиакомпании. Свердловская транспортная прокуратура следит за ситуацией..