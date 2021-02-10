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Общество / Авто и транспорт
10 февраля 2021, 15:00

Из Кольцово по техническим причинам не могут вылететь два рейса

самолёт

Оба рейса должны были вылететь из Екатеринбурга ещё утром. Фото: Евгения Серебренникова.

В Кольцово на пять часов задерживается отправление двух рейсов. Самолёты не могут вылететь из уральской столицы по техническим причинам.

Речь идёт о рейсах №7R-877 Екатеринбург - Киров - Сочи и №7R-811 Екатеринбург - Тамбов - Краснодар. Оба обслуживает авиакомпания "РусЛайн". Согласно данным онлайн-табло аэропорта, вылет первого рейса был назначен на 8:30, а второго - на 8:40, однако оба до сих пор остаются в Кольцово.

Фото: онлайн-табло Кольцово

Как сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры, с трудностями вылета из Екатеринбурга столкнулись более 50 пассажиров. С ними работает представитель авиакомпании. Свердловская транспортная прокуратура следит за ситуацией..

Областная газета Свердловской области

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