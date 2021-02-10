В Екатеринбурге подвели итоги операции «Должник»

Водителей проверяли на наличие штрафов. Фото: отделение пропаганды ОГИБДД УМВД России по Екатеринбургу

В Екатеринбурге инспекторы ГИБДД совместно с судебными приставами провели профилактическую операцию «Должник». Водителей проверяли на наличие штрафов.

Как рассказали в отделении пропаганды ОГИБДД УМВД России по Екатеринбургу, за два часа сотрудники полиции и судебные приставы проверили около 35 водителей. Трое из них привлечены к административной ответственности. Двое по ч. 1 ст. 20.25 (Уклонение от исполнения административного наказания) и по ч. 1 ст.12.2 КоАП РФ (управление транспортным средством с нарушением правил установки на нем государственных регистрационных знаков). Ещё одному водителю выдано требование об оплате штрафов судебным приставам.

Девять граждан воспользовались возможностью онлайн-оплаты через свой личный кабинет на портале Госуслуг и на месте погасили задолженности по штрафам на сумму более 20 тысяч рублей. Мужчине, имеющему, кроме штрафов ГИБДД, ещё и долги по алиментам, вручено требование о явке на приём к судебному приставу-исполнителю.

Также в рамках рейдов сотрудники ГИБДД разъясняли сроки и порядок уплаты штрафов, которые должны быть уплачены не позднее 60 дней со дня вступления постановления в законную силу.

Добавим, что в январе 2021 года в Екатеринбурге сотрудники ГИБДД составили более 13 административных материалов по ч. 1 ст. 20.25 КоАП в отношении водителей – нарушителей правил дорожного движения. В трёх случаях вынесены постановления о назначении наказания в виде административного ареста.

По данным пресс-службы УФССП по Свердловской области, в 2020 году на исполнении судебных приставов региона находилось более 600 тыс. производств по взысканию задолженностей по штрафам ГИБДД. Взыскано более 450 млн рублей. С начала 2021 года судебными приставами взыскано более 11 млн рублей задолженности по штрафам ГИБДД.