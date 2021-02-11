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Общество / Авто и транспорт
11 февраля 2021, 12:54

Мешающие уборке снега машины эвакуируют с пяти улиц Екатеринбурга

эвакуация транспорта

Машины, мешающие уборке снега, продолжают эвакуировать. Фото: Алексей Кунилов.

Мэрия Екатеринбурга обновила список улиц, с которых будут эвакуировать машины. Это связано с уборкой снега.

По данным пресс-службы администрации, днём 11 февраля вывоз снега будет организован с улиц 40 лет ВЛКСМ, Учителей, Мичурина, Ткачей, Стачек. Аналогичные работы также будут проводиться на площади Советской Армии.

В указанных местах сотрудниками ГИБДД размещены дорожные знаки «Стоянка запрещена», совмещённые с табличкой «Работает эвакуатор». Парковаться и останавливаться там нельзя.

Автолюбителей просят с пониманием отнестись к принимаемым мерам и исключить парковку машин вдоль обочин и в парковочных карманах.

Сегодня на борьбу со снегом в городе вышли 296 рабочих и 180 единиц техники.

Областная газета Свердловской области

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