В 2021 году пассажирам Кольцово будут доступны субсидированные рейсы по 22 направлениям

Летать по субсидированным маршрутам будут Red Wings, "Ямал", "Руслайн" и "Азимут". Фото: Галина Соловьёва.

В этом году из екатеринбургского аэропорта Кольцово будут выполняться субсидированные рейсы по 22 направлениям. Обслуживать их будут четыре авиакомпании.

Как сообщает пресс-служба Кольцово, субсидированные авиарейсы из Екатеринбурга запланированы в Барнаул, Белгород, Братск, Ижевск, Калугу, Киров, Магнитогорск, Мурманск, Надым, Нижний Новгород, Новокузнецк, Новый Уренгой, Ноябрьск, Омск, Ростов-на-Дону, Салехард, Саратов, Тамбов, Ульяновск, Уфу, Ханты-Мансийск и Чебоксары. Летать по данным маршрутам будут Red Wings, "Ямал", "Руслайн" и "Азимут".

В прошлом году 60% пассажиропотока в Кольцово пришлось на внутрироссийские рейсы, минующие Москву. Региональные сегмент авиаперевозок менее всего пострадал от пандемии коронавируса. Субсидированных рейсов тогда было немного больше - 26.

Напомним, в конце 2020 года Росавиация утвердила перечень субсидированных рейсов на текущий год. Тогда сообщалось только о 19 рейсах из Екатеринбурга.

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Названы пять самых популярных направлений полётов из Кольцово в 2020 году.