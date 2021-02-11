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Общество / Авто и транспорт
11 февраля 2021, 17:46

Мэрия Режа потратит 1,2 миллиона на дорожную разметку

дорожная разметка

Общая площадь нанесения разметки составит 11,5 тыс. кв. м. Фото: Павел Ворожцов.

Администрация Режа ищет подрядчика, который займётся нанесением разметки на подлежащие ремонту дороги в 2021 году. Сумма контракта составит 1,2 млн рублей.

Согласно информации, опубликованной на портале госзакупок, проведение аукциона запланировано на 20 февраля. Заказчиком работ выступает МУК "Управление городским хозяйством".

Наносить дорожную разметку в предстоящий летний сезон будут более чем на 40 участках дорог, которые будут отремонтированы или реконструированы. Общая площадь нанесения разметки составит 11,5 тыс. кв. м. Работы будут вестись, в частности, на улицах Советская, Ленина, Пушкина, Павлика Морозова, Строителей. Полный список представлен ниже:

Фото: документ

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Областная газета Свердловской области

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