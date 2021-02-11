Новый мэр Екатеринбурга пообещал привлечь частных инвесторов для закупки новых трамваев

Алексей Орлов заявил, что администрация города уже занимается подготовкой документов для привлечения частных инвесторов для закупки новых трамваев и троллейбусов.Фото: Павел Ворожцов.

Новый мэр Екатеринбурга Алексей Орлов заявил, что обновление устаревшего парка городского транспорта является одной из его приоритетных задач. Он отметил, что администрация города уже занимается подготовкой документов для привлечения частных инвесторов для закупки новых трамваев и троллейбусов.

Алексей Орлов подчеркнул, что трамваи, кабины водителей в которых отапливаются электронагревателями, не подходят современному городу.

"Это всё потому, что вагоны были собраны 40 лет назад. Для современного мегаполиса это не тот вид транспорта, которым должны пользоваться жители", - заявил глава уральской столицы в интервью "4 каналу".

По его словам, в мэрии сейчас идёт подготовка документов для запуска механизма концессии, по которой город сможет привлечь инвесторов для закупки современного электротранспорта. Алексей Орлов подчеркнул, что удачные механизмы концессий реализованы в других регионах страны, а сама Свердловская область имеет большой опыт сотрудничества государства с частными предпринимателями.

"Коллеги в руководстве региона тоже включаются, чтобы помочь нам составить экономическую модель соглашения. Чтобы и тарифы были приемлемые, и концессионер смог обновить подвижной состав и провести ремонт путей", - добавил мэр Екатеринбурга.

Напомним, что вчера в состоялась торжественная церемония вступления Алексея Орлова в должность главы Екатеринбурга.

Читайте также:

Строительство трамвайной ветки в Академический стартует в 2021 году.