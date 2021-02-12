В январе российские авиакомпании перевезли 5,5 миллиона пассажиров

Авиакомпания "Уральские авиалинии" традиционно оказалась на пятом месте по количеству обслуженных пассажиров. Фото: Евгения Серебренникова.

В январе 2021 года российские авиакомпании перевезли 5,5 млн пассажиров. Объём пассажирских перевозок по сравнению с тем же месяцем прошлого года снизился на 38%.

Авиакомпания "Уральские авиалинии" традиционно оказалась на пятом месте по количеству обслуженных пассажиров. В прошлом месяце её клиентами стали 391 тыс. пассажиров, что на 31% меньше, чем годом ранее, сообщает пресс-служба Росавиации.

Услугами авиакомпании "Сибирь" воспользовались 1,19 млн человек, что на 13% ниже уровня прошлого января. Больше всего пассажиров - 60% - потерял "Аэрофлот". За месяц он перевёз 1,04 млн человек и оказался на второй строчке рейтинга. Тройку лидеров замкнула "Победа" с 928 тыс. пассажиров. Ей удалось сохранить объём авиаперевозок на уровне января прошлого года. Четвёртой стала авиакомпания "Россия" (406 тыс. пассажиров, -41%).

Отметим, по сравнению с предыдущем месяцем объёмы перевозок выросли (в декабре по стране летали 5 млн человек), а темпы их снижения сократились (с 43%).

Напомним, на днях из екатеринбургского аэропорта Кольцово возобновилось международное авиасообщение. Оно было недоступно уральцам начиная с конца марта 2020 года.