Каменские школьники и студенты спроектировали «умную» остановку

Пока остановочный пункт представили в базовой комплектации. Фото: Департамент информполитики области

В Каменске-Уральском придумали свой вариант остановочного комплекса повышенной комфортности: в нём предусмотрены WI-FI и USB-порт для зарядки гаджетов, часы, системы автоматической уборки и дезинфекции и даже автомат с водой. Проект, что интересно, разработала команда воспитанников трёх учебных заведений – школы №40, радиотехникума и техникума торговли и сервиса – совместно с конструкторами производственного объединения «Октябрь». На днях образец (пока – в базовой комплектации) представили в мэрии города.

Как сообщили в пресс-службе администрации, работа над проектом шла в течение пяти месяцев, заказчиком выступил муниципалитет. Ребята под руководством наставников изучали опыт других городов и опрашивали местных жителей, консультировались с сотрудниками Госавтоинспекции и управления городского хозяйства, штудировали СНИПы и ГОСТы по строительству таких конструкций.

А затем специалисты ПО «Октябрь» продумали, как воплотить в жизнь самые смелые молодёжные идеи.

«Мы проработали технические решения, провели расчёты по снеговой и ветровой нагрузке, учли климатические вычисления, в том числе для электроники. Кстати, она произведена на нашем предприятии из российской элементной базы. Данные технические решения позволили сделать её всепогодной», – цитирует пресс-служба администрации главного конструктора объединения Сергея Гришаева.

Результат командной работы представили городским властям и экс-руководителю Каменска-Уральского, а ныне – заместителю губернатора Свердловской области Алексею Шмыкову. Пилотный образец выглядит минималистично: стены и крыша – из антивандального стекла, широкая лавка с беспроводным зарядным устройством, светодиодная подсветка, электронная информационная панель, камера видеонаблюдения. «Начинку» комплекса можно дополнять по желанию заказчика, например, установить терминал для покупки билетов, автомат для продажи воды или дополнительный обогреваемый модуль.

Пилотный образец, себестоимость которого пока не озвучивается, установят на территории предприятия ПО «Октябрь» для тестирования. А в перспективе такие комплексы «домашней сборки» появятся и на улицах города: на обустройство остановочных комплексов повышенной комфортности из областного бюджета выделено 15 миллионов рублей.