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Общество / Авто и транспорт
12 февраля 2021, 19:16

Свердловский губернатор рассказал, когда закольцуют ЕКАД и завершат реконструкцию Макаровского моста

Строительство дороги

По словам Евгения Куйвашева, ЕКАД замкнут до конца 2023 года. Фото: Галина Соловьёва.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, отвечая на вопросы жителей Среднего Урала, обозначил сроки завершения реконструкции Макаровского моста в Екатеринбурге и замыкания ЕКАДа. По его словам, строительные работы на объектах завершаться в 2022 и 2023 годах соответственно.

Как пишет глава региона на своей странице в Instagram, до конца марта 2021 года строители окончательно демонтируют все старые конструкции Макаровского моста, вынесут инженерные сети и подготовят площадки для новых опор. К концу года, если все работы пройдут в соответствие с графиком, на мосту восстановят движение транспорта.

Реконструкция моста и благоустройство прилегающих территорий должны быть завершены к концу 2022 года. Также губернатор пообещал, что ЕКАД замкнут до конца 2023 года.

"ЕКАД мы скоро замкнём. Наши усилия по завершению этого важного инфраструктурного объекта, опыт, когда мы опережающими темпами и качественно проводили работы на отдельных участках кольцевой, оценён на федеральном уровне. Это позволило нам добиться выделения дополнительных средств - в общей сложности 9 миллиардов рублей", - пишет Евгений Куйвашев.

Он уточнил, что сейчас на месте достройки ЕКАДа готово земляное полотно, построены две эстакады через железнодорожные пути, а рабочие уже приступили к возведению опор развязки с Челябинским трактом. В 2022 году будет расширен участок кольцевой дороги, соединяющий Челябинский и Тюменский тракты.

Напомним, в марте прошлого года сообщалось, что свердловские дорожники рассчитывают закольцевать ЕКАД до конца 2022 года.

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Областная газета Свердловской области

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