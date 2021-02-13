В ГИБДД обратились к свердловчанам из-за резкого ухудшения погоды

Из-за гололёда в регионе ожидается всплеск аварийности .Фото: Галина Соловьева

Жителей Свердловской области предупредили о резком ухудшении погодных условий. Водителей попросили быть предельно внимательными на дорогах – из-за гололёда в регионе ожидается всплеск аварийности.

Как рассказали в отделении пропаганды ОГИБДД УМВД России по Екатеринбургу, в связи с ухудшением погоды автолюбителям необходимо обязательно соблюдать безопасный скоростной режим. Кроме того, следует помнить про дистанцию и боковой интервал между машина, соблюдать безопасное расстояние и быть аккуратнее при совершении манёвров.

Напомним, по данным синоптиков, в выходные, 13 и 14 февраля, в Свердловской области ожидается резкое повышение температуры, вдобавок, в регионе будет идти сильный снег. Обильные снегопады и потепление могут привести к образованию на дорогах серьёзного гололёда. В ГИБДД призвали водителей снизить скорость во время снегопадов до минимума.

«Госавтоинспекция обращает внимание, что при смене погоды наблюдается резкое увеличение числа ДТП с материальным ущербом. Такие автоаварии, как правило, приводят к образованию транспортных заторов. А причина таких ДТП – невнимательность водителей, их неготовность управлять автомобилем в новых погодных условиях», - говорится в обращении Госавтоинспекции.

Добавим, что всю неделю в Екатеринбурге и области столяи сильные морозы. В прошлые выходные после резкого потепления и февральского дождя резко похолодало. Образовавшийся на уральский трассах гололёд привёл к настоящему коллапсу на дорогах и стал причиной массовых аварий.