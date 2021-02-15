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Общество / Авто и транспорт
15 февраля 2021, 08:39

РЖД предоставит мужчинам скидки на билеты в поезда

поезд на перроне

Скидка распространяется на билеты в вагоны купе. Фото: Павел Ворожцов.

С 17 по 28 февраля мужчины смогут путешествовать в поездах по России со скидкой 30%. Акция приурочена к празднованию Дня защитника Отечества.

Скидка распространяется на билеты в вагоны купе (и на нижние, и на верхние полки). Чтобы воспользоваться скидкой, проездной билет необходимо оформить 16 февраля, сообщается на сайте ОАО "РЖД".

В акции участвуют почти все поезда дальнего следования, курсирующие по стране, кроме следующих составов:

Фото: скрин с сайта ОАО "РЖД"

Напомним, в настоящее время россиянам также доступны скидки 50% на билеты в купе определённых поездов. Купить билеты по акции могут не только мужчины, но и женщины. Важно успеть сделать это до 18 февраля. Обращаем внимание на то, что скидки по разным акциям не суммируются.

Областная газета Свердловской области

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