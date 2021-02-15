Утром в понедельник Екатеринбург встал в пробки

Дорожная обстановка в уральской столице сейчас оценивается в 8 баллов. Фото: Галина Соловьёва.

Утро понедельника в Екатеринбурге началось с уже привычных для этого времени пробок. Дорожная обстановка в уральской столице сейчас оценивается в 8 баллов.

Сильные заторы возникли на подъездах к городу. Из-за ДТП машины скопились на Кольцовском тракте. Сложности с проездом испытывают автомобилисты, едущие по Сибирскому тракту, его дублёру, улицам Высоцкого и Щербакова.

Стоят также улицы Халтурина, Черепанова, Готвальда, Гражданская, Машинистов, Челюскинцев, Софьи Перовской, Пехотинцев, Суходольская, Громова, Волгорадская, Объездная дорога.

На некоторых центральных улицах движение тоже почти остановилось. Это касается участков улиц Гурзуфская, Куйбышева, Малышева, Восточная, Большакова, проспекта Ленина.

По данным сервиса Яндекс.Карты, ДТП зафиксированы на Фурманова между Машинной и Цвиллинга, на Серафимы Дерябиной между Гурзуфской и Шаумяна (сразе две аварии), на Вильгельма де Геннина от Академика Вонсовского до Объездной (две аварии).

Фото: Яндекс.Карты

Напомним, на минувшие выходные спасатели выпускали предупреждение в связи с гололёдом. Он сохраняется на дорогах и тротуарах до сих пор.

Участившие пробки в городе побудили журналистов "Облгазеты" разобраться в причинах их образования. Подробнее об этом читайте в материале "Дорожные пробки в Екатеринбурге – это навсегда?".