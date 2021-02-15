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Общество / Авто и транспорт
15 февраля 2021, 17:07

В Дубай и Занзибар из Кольцово улетели первые 500 уральцев

самолёт в небе

В выходные в тёплые края улетели 475 уральцев. Фото: Евгения Серебренникова.

В выходные впервые после открытия международного авиасообщения из Кольцово вылетели первые рейсы в Дубай и Занзибар. В тёплые края улетели 475 уральцев.

Об этом сообщает пресс-служба екатеринбургского аэропорта.

Напомним, международные полёты из Екатеринбурга были приостановлены в конце марта прошлого года и возобновились только спустя 10 месяцев, с 6 февраля. Первый зарубежный рейс доставил жителей Свердловской области в Ереван. 13 февраля был совершён первый рейс в Занзибар, а 14 февраля - в Дубай.

Ранее "Областная газета" рассказывала о том, куда свердловчане поедут отдыхать в феврале и марте.

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Областная газета Свердловской области

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