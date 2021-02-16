Темы дня

Общество / Авто и транспорт
16 февраля 2021, 12:02

Массовые эвакуации машин стартуют в Солнечном

микрорайон Солнечный

Машины не стоит оставлять на улицах Тверитина, Трактовая, Чемпионов, Лучистая, Счастливая и бульваре Золотистый. Фото: Нина Георгиева.

16 февраля коммунальные службы продолжат вывозить снег с улиц Екатеринбурга. Мешающий уборке транспорт подлежит эвакуации.

Сегодня работы будут проводиться в микрорайоне Солнечный. Машины не стоит оставлять на улицах Тверитина, Трактовая, Чемпионов, Лучистая, Счастливая и бульваре Золотистый. В указанных местах можно заметить дорожные знаки «Стоянка запрещена», совмещённые с табличкой «Работает эвакуатор».

Как сообщил "Облгазете" житель Солнечного, в микрорайоне действуют две платные и одна бесплатная парковка. При этом последняя расположена в поле.

Власти города просят автолюбителей с пониманием отнестись к принимаемым мерам и исключить парковку машин вдоль обочин и в парковочных карманах, сообщает пресс-служба мэрии.

На борьбу со снегом в городе сегодня вышли 358 дорожных рабочих и 164 единицы техники.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
16.02.2021, 12:57 / Общество
Людмила Бабушкина прокомментировала ежегодный доклад свердловского омбдусмена
16.02.2021, 12:23 / Общество
Владимир Путин назначил ещё шесть судей в Свердловской области
16.02.2021, 12:02 / Общество
Массовые эвакуации машин стартуют в Солнечном
16.02.2021, 11:45 / Общество
В Анталью из Кольцово первым прямым рейсом улетели 192 человека
16.02.2021, 11:19 / Общество
Свердловчане задолжали за газ 233 миллиона