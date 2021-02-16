Массовые эвакуации машин стартуют в Солнечном

16 февраля коммунальные службы продолжат вывозить снег с улиц Екатеринбурга. Мешающий уборке транспорт подлежит эвакуации.
Сегодня работы будут проводиться в микрорайоне Солнечный. Машины не стоит оставлять на улицах Тверитина, Трактовая, Чемпионов, Лучистая, Счастливая и бульваре Золотистый. В указанных местах можно заметить дорожные знаки «Стоянка запрещена», совмещённые с табличкой «Работает эвакуатор».
Как сообщил "Облгазете" житель Солнечного, в микрорайоне действуют две платные и одна бесплатная парковка. При этом последняя расположена в поле.
Власти города просят автолюбителей с пониманием отнестись к принимаемым мерам и исключить парковку машин вдоль обочин и в парковочных карманах, сообщает пресс-служба мэрии.
На борьбу со снегом в городе сегодня вышли 358 дорожных рабочих и 164 единицы техники.