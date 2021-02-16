В Екатеринбурге на 2,5 месяца закроют улицу Горького

Перекрытие связано с проведением работ по строительству сети канализации в районе дома № 4. Фото: скриншот карты

В Екатеринбурге строители закроют движение транспорта по улице Горького. Ограничение будет действовать с 8 марта по 22 мая 2021 года.

Как сообщает пресс-служба мэрии уральской столицы, движение транспорта закроет ООО «Град-ЕСК». Перекрытие связано с проведением работ по строительству сети канализации в районе дома №4. Объехать закрытый участок можно будет по улицам 8 Марта, Пушкина, Малышева и проспекту Ленина.

Горожан попросили с пониманием отнестись к временным неудобствам. Водителям рекомендуется заранее планировать поездки с учётом ограничений, а также обращать внимание на новые установленные знаки и указатели.

Напомним, ранее сообщалось, что с завтрашнего дня в Екатеринбурге на месяц закроют движение транспорта по улице Манчажской. Ограничение будет действовать с 17 февраля по 17 марта.