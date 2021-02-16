Темы дня

Общество / Авто и транспорт
16 февраля 2021, 15:11

В Екатеринбурге на 2,5 месяца закроют улицу Горького

улица горького

Перекрытие связано с проведением работ по строительству сети канализации в районе дома № 4. Фото: скриншот карты

В Екатеринбурге строители закроют движение транспорта по улице Горького. Ограничение будет действовать с 8 марта по 22 мая 2021 года.

Как сообщает пресс-служба мэрии уральской столицы, движение транспорта закроет ООО «Град-ЕСК». Перекрытие связано с проведением работ по строительству сети канализации в районе дома №4. Объехать закрытый участок можно будет по улицам 8 Марта, Пушкина, Малышева и проспекту Ленина.

Горожан попросили с пониманием отнестись к временным неудобствам. Водителям рекомендуется заранее планировать поездки с учётом ограничений, а также обращать внимание на новые установленные знаки и указатели.

Напомним, ранее сообщалось, что с завтрашнего дня в Екатеринбурге на месяц закроют движение транспорта по улице Манчажской. Ограничение будет действовать с 17 февраля по 17 марта.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
16.02.2021, 16:46 / Общество
Многодетные родители с детьми старше 12 лет получат приоритет при выборе отпуска
16.02.2021, 16:38 / Общество
На крайнем севере Свердловской области три ночи подряд будет холодать до -41ºС
16.02.2021, 16:31 / Спорт
"Автомобилист" в овертайме уступил "Амуру"
16.02.2021, 16:18 / Общество
Приостановка авиасообщения с Великобританией продлена до 16 марта
16.02.2021, 16:06 / Общество
В Кремле подтвердили, что Парад Победы-2021 точно состоится