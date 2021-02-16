Техосмотр уже не купишь: каким будет ТО автомобилей с этой весны?

По новым правилам машину будут обязательно фиксировать на фото и перед, и после техосмотра. Фото: Алексей Кунилов

С 1 марта этого года вступают в силу новые правила прохождения техосмотра (ТО). Измениться они должны были ещё летом 2020 года, но пандемия внесла свои коррективы. По сути, это очередная попытка прекратить мошенничество в этом деле: по данным аналитического агентства «Автостат», 80 процентов водителей просто покупают диагностические карты, даже не заезжая в автосервисы. Какие же сюрпризы ожидают автовладельцев?

Фотофиксация. Раньше она была обязательной, но в 2011 году её отменили. Правда, если несколько лет назад при заезде машины на ТО делали только один снимок, то теперь фотофиксацию будут начинать с момента и въезда в ремонтную зону, и выезда из неё. Причём с обозначением регистрационного номера авто, его цвета, года выпуска, а также времени и места проведения ТО.

Данные должны передаваться через спутниковую навигацию в модернизированную Единую автоматизированную информационную систему техосмотра (ЕАИСТО М). Система определяет координаты с точностью до 15 метров. Смысл операции – контроль. А действительно ли эта машина в такое-то время была именно в этом автосервисе? Причём если машина постояла там пять минут и уехала, ясно, что никакого ТО и не было.

– Требований к операторам техосмотра, предъявляемым на сегодня, не так уж много. А вот с 1 марта нагрузка предстоит большая в связи с нововведениями, поэтому я наверняка откажусь предоставлять услугу техосмотра клиентам, – комментирует «Облгазете» владелец небольшого автосервиса в Екатеринбурге Игорь ЯКИМОВ.- Необходимо закупать технику для фотографирования, хранения и обработки информации, выстраивать новый порядок работы. К тому же пока не представлена конкретика в части фотофиксации и отправке материалов с помощью спутниковой навигации. Думаю, 20–30 процентов действующих операторов техосмотра не смогут подтвердить соответствие новым требованиям аккредитации. И прекратят свою деятельность в течение года после вступления новых поправок в законную силу: не пройдут обязательную выездную проверку Российским союзом автостраховщиков (РСА), уполномоченным на выдачу аттестатов, позволяющих официально оформлять диагностические карты по результатам оценки автомобиля на предмет соответствия требованиям безопасности.

Это интересно Возраст машины исчисляется не с момента её приобретения, а года, в котором её купили, и этот год будет первым и полным в её жизни. Купили, например, 31 декабря 2018 года, значит, этот год полностью войдёт в её «стаж».

Контроль. Что ждёт водителя с купленной диагностической картой, а то и вообще без неё? В таких случаях инспектор ГИБДД выпишет штраф в две тысячи рублей, а то и больше – зависит от региона. Если первый штраф не подействовал и техосмотр так и не был пройден в течение трёх дней, будет новый штраф. А если незаконной продажей карт занимаются на станции ТО, в реестре разместили данные без настоящего ТО и выдали практически недействительную карту, то штраф может быть от пяти до трёхсот тысяч рублей: в зависимости от того, кто это сделал – оператор или руководитель.

Выявлять владельцев фальшивых карт будут и видеокамеры на дорогах – они тоже будут пересылать данные в систему ЕАИСТО М. Причём эта программа ещё и считает, сколько машин прошло ТО в сервисе, и соотносит цифры с реальной пропускной способностью пункта техосмотра. До этого закона термина «пропускная способность» вообще не было. А вот норматив на техосмотр остался прежний — на одну машину тридцать минут.

Процесс аккредитации довольно непрост, и все документы оформляются в Москве, в РСА. Контроль за деятельностью операторов техосмотра осуществляют ГИБДД и эмиссары из РСА. К слову, если владельцы автосервисов захотят вскочить на подножку уходящего поезда и аккредитоваться на проведение ТО по старым правилам до 1 марта, то это напрасно. РСА примет их документы, но рассматривать будет уже по новым правилам игры.

Комментарий ГЕННАДИЙ БЕЗНОСОВ, генеральный директор федеральной сети топовых станций техосмотра «ТОПСТО»: – Мартовскую реформу мы воспринимаем как дополнительную возможность для развития своего бизнеса. Новые правила аккредитации операторов техосмотра и порядка его проведения, конечно, предполагают необходимость инвестирования дополнительных средств. Но эти вложения с лихвой окупятся благодаря росту количества клиентов на наших станциях, поскольку купить диагностическую карту в Интернете или у своего страхового агента станет весьма затруднительно: для её регистрации будет необходима электронная цифровая подпись технического эксперта. Даже если автолюбителю удастся купить фальшивую диагностическую карту, то она будет аннулирована сотрудниками МВД, если автомобиль не был в автосервисе, координаты которого хранятся в реестре операторов техосмотра. Сейчас мы испытываем сложности с закупкой оборудования. Если в прошлом году можно было купить комплект оборудования для техосмотра со склада поставщика, то сегодня нам приходится «стоять в очереди» четыре-пять месяцев, чтобы укомплектовать новые станции своей сети. При этом самый бюджетный вариант открытия нового пункта ТО стоит не менее миллиона рублей, а это означает, что у предпринимателей появился огромный интерес к теме техосмотра и они готовы вкладывать серьёзные деньги в этот бизнес. По нашим подсчётам к лету должно появиться не менее 450–500 новых операторов техосмотра, таким образом, новые игроки данного рынка инвестируют в его развитие не менее миллиарда рублей.