В России отзывают 19 тысяч машин Geely из-за проблем в морозы

На машинах бесплатно заменят ряд деталей. Фото: Алексей Кунилов

Росстандарт сообщил об отзыве на ремонт 18 670 автомобилей Geely Atlas. В 40-градусные морозы у них могут повредиться топливные трубки из-за воздействия статического электричества, и машины могут загореться.

Речь идёт о всех автомобилях, проданных с марта 2018 года по настоящее время. Владельцы Geely Atlas могут сопоставить VIN-код машины с прилагаемым Росстандартом перечнем. Если код совпадает, то нужно позвонить в ближайший дилерский центр и записаться в салон.

На машинах бесплатно заменят подающую и обратную топливные трубки (между топливным модулем и топливным фильтром), топливный модуль, болт крепления провода заземления топливного фильтра.

Уполномоченные представители изготовителей ООО "ДЖИЛИ-МОТОРС" должны проинформировать водителей, чьи машины подпадают под отзыв, путём рассылки писем или по телефону.