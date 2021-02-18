На лето для свердловчан назначены дополнительные поезда к Чёрному морю

На СвЖД назначены три дополнительных летних поезда к черноморского побережью. Фото: Галина Соловьёва.

На Свердловской железной дороге назначены дополнительные летние поезда на черноморские курорты. Их появление в расписании связано с прогнозируемым увеличением пассажиропотока на фоне стабилизации эпидобстановки в стране.

Так, дополнительный поезд по маршруту №290/289 Екатеринбург – Анапа будет курсировать в период с 26 мая по 24 сентября. Одну из остановок состав будет делать на станции Каменск-Уральский.

Поезд №233/234 Екатеринбург – Имеретинский Курорт будет отправляться в путь с 29 мая по 23 сентября. Поезд следует, в частности, через Ревду и Красноуфимск.

Ещё один поезд – №522/521 из Приобья – свяжет Урал с Новороссийском. Состав будет ездить с 31 мая по 16 сентября. Его маршрут пройдёт через Серов, Нижний Тагил, Екатеринбург и Красноуфимск.

Все три дополнительных поезда будут курсировать через день, сообщает пресс-служба СвЖД.

Также в ближайшее время будет увеличена периодичность курсирования поезда №73/74 Тюмень – Санкт-Петербург, который проходит через Талицу, Камышлов, Екатеринбург и Первоуральск. С 19 февраля он будет ходить через день, а не раз в четыре дня, как сейчас.

С 29 апреля чаще будет ездить поезд №373/374 Тюмень – Махачкала, маршрут которого проходит через Талицу, Камышлов, Богданович и Екатеринбург. Вместо одного раза в четыре дня он будет выходить в рейс через день.

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