На ремонт восьми улиц в Екатеринбурге выделят 266 миллионов. Список

В Екатеринбурге отремонтируют ещё 8 улиц, в том числе Новомосковский тракт. На эти цели из федерального и местного бюджетов будет выделено 266 милионов рублей.
Список улиц, которые будут отремонтированы в 2021 году:
- ул. Завокзальная от автодороги по ул. Армавирская до дома №5 по Завокзальной;
- ул. Вокзальная;
- пер. Набережный в п. Северка;
- автодрога по Ново-Московскому тракту от дома № 48 по Металлургов до Объездной автодороги;
- ул. Попова от Вайнера до Московской;
- пер. Театральный от пер. Банковского до ул. 8 Марта;
- подъездной путь к Шарташскому лесопарку со стороны ул. Изоплитной;
- подъездной путь к Шарташскому лесопарку со стороны п. Пески.
Ремонтные работы начнутся на некоторых участках с мая, а завершатся не позже 15 сентября. Победитель аукциона будет объявлен в начале марта.
Ранее стало известно, что в Екатеринбурге также отремонтируют 18 участков дорог в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные дороги". Список здесь.