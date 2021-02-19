Темы дня

Общество / Авто и транспорт
19 февраля 2021, 11:10

На ремонт восьми улиц в Екатеринбурге выделят 266 миллионов. Список

Ремонт дороги

Ремонтные работы начнутся на некоторых участках с мая, а завершатся не позже 15 сентября. Фото: Павел Ворожцов

В Екатеринбурге отремонтируют ещё 8 улиц, в том числе Новомосковский тракт. На эти цели из федерального и местного бюджетов будет выделено 266 милионов рублей.

Список улиц, которые будут отремонтированы в 2021 году:

  • ул. Завокзальная от автодороги по ул. Армавирская до дома №5 по Завокзальной;
  • ул. Вокзальная;
  • пер. Набережный в п. Северка;
  • автодрога по Ново-Московскому тракту от дома № 48 по Металлургов до Объездной автодороги;
  • ул. Попова от Вайнера до Московской;
  • пер. Театральный от пер. Банковского до ул. 8 Марта;
  • подъездной путь к Шарташскому лесопарку со стороны ул. Изоплитной;
  • подъездной путь к Шарташскому лесопарку со стороны п. Пески.

Ремонтные работы начнутся на некоторых участках с мая, а завершатся не позже 15 сентября. Победитель аукциона будет объявлен в начале марта.

Фото: из документации с сайта госзакупок

Ранее стало известно, что в Екатеринбурге также отремонтируют 18 участков дорог в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные дороги". Список здесь.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
19.02.2021, 11:50 / Общество
Вице-премьер РФ осмотрел строящуюся в Екатеринбурге Деревню Универсиады
19.02.2021, 11:43 / Общество
Пожар в 12-этажном доме Екатеринбурга вывел на улицу 46 человек
19.02.2021, 11:10 / Общество
На ремонт восьми улиц в Екатеринбурге выделят 266 миллионов. Список
19.02.2021, 10:20 / Экономика
В Екатеринбурге задумали создать индустриальный парк
19.02.2021, 09:25 / Общество
В Екатеринбурге построят Александровский бульвар к Универсиаде