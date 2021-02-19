На ремонт восьми улиц в Екатеринбурге выделят 266 миллионов. Список

Ремонтные работы начнутся на некоторых участках с мая, а завершатся не позже 15 сентября. Фото: Павел Ворожцов

В Екатеринбурге отремонтируют ещё 8 улиц, в том числе Новомосковский тракт. На эти цели из федерального и местного бюджетов будет выделено 266 милионов рублей.

Список улиц, которые будут отремонтированы в 2021 году:

ул. Завокзальная от автодороги по ул. Армавирская до дома №5 по Завокзальной;

ул. Вокзальная;

пер. Набережный в п. Северка;

автодрога по Ново-Московскому тракту от дома № 48 по Металлургов до Объездной автодороги;

ул. Попова от Вайнера до Московской;

пер. Театральный от пер. Банковского до ул. 8 Марта;

подъездной путь к Шарташскому лесопарку со стороны ул. Изоплитной;

подъездной путь к Шарташскому лесопарку со стороны п. Пески.

Ремонтные работы начнутся на некоторых участках с мая, а завершатся не позже 15 сентября. Победитель аукциона будет объявлен в начале марта.

Фото: из документации с сайта госзакупок

Ранее стало известно, что в Екатеринбурге также отремонтируют 18 участков дорог в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные дороги". Список здесь.