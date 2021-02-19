Марат Хуснуллин оценил темпы строительства ЕКАД

Строительство третьего пускового комплекса, который замкнёт обход Екатеринбурга в кольцо, завершится в начале 2023 года. Фото: Павел Ворожцов

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в ходе рабочего визита в Екатеринбург оценил темпы строительства ЕКАД. Он заявил, что работы могут быть ускорены при дополнительном финансировании: первый этап может быть сдан уже в 2022 году, второй - в 2023.

Заместитель Председателя Правительства РФ осмотрел также проект замыкания Екатеринбургской кольцевой автодороги.

"В прошлом году по поручению Владимира Путина мы дали дополнительное финансирование – 2 миллиарда рублей. И видим, что подрядчик под руководством региональных властей организовал работу. Видим хороший темп, видим возможность закончить работу раньше срока. Мы рассмотрим обращение региона о выделении дополнительного финансирования, о сдвижке имеющегося финансирования опережающим темпом. Я надеюсь, мы эту задачу решим, и дорога, которая запланирована была по контракту только к 2025 году - весь участок, будет построена раньше", - заявил Марат Хуснуллин.

В поездке по Екатеринбургу его сопровождают полпред Президента РФ в УрФО Владимир Якушев и губернатор Свердловской области Евгеий Куйвашев. Ранее они также осмотрели объекты строящейся Деревни Универсиады и соответвующий проект.

К концу 2022 года на ЕКАД должны завершить реконструкцию участка Семь ключей – Большой Исток. Строительство третьего пускового комплекса, который замкнёт обход Екатеринбурга в кольцо, завершится в начале 2023 года.

"ЕКАД - самый крупный проект по развитию автодорог Свердловской области. Его завершение позволит вывести за пределы Екатеринбурга транзитный грузовой транспорт, разгрузить дороги уральской столицы. Это скажется и на экологической обстановке, и на снижении аварийности", - приводит слова губернатора департамент информполитики Свердловской области.