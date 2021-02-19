Темы дня

Общество / Авто и транспорт
19 февраля 2021, 17:55

На Свердловской магистрали отремонтируют ещё 500 километров железнодорожного пути

железная дорога

Ремонт будет проводиться во время перерывов в движении поездов или в условиях "закрытого перегона".Фото: Галина Соловьёва.

В 2021 году на Свердловской железной дороге планируют обновить 501,9 км пути и заменить 192 комплекта стрелочных переводов. Работы будут вестись на наиболее загруженных направлениях.

Это, в частности, Екатеринбург - Пермь - Чепца, Арамиль - Седельниково - Решёты (южный обход Екатеринбурга) и Екатеринбург - Войновка - Называевская, сообщает пресс-служба СвЖД.

К работам приступят в апреле, завершить их планируют до ноября. Ремонт будет проводиться во время перерывов в движении поездов продолжительностью не более суток или в условиях "закрытого перегона", когда движение по ремонтируемому участку закрывается на несколько дней, и поезда идут по соседнему пути.

Напомним, в прошлом году железнодорожники отремонтировали примерно столько же путей - 502,3 км.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
19.02.2021, 19:33 / Общество
Предупреждение о морозах на Среднем Урале продлили до 25 февраля
19.02.2021, 19:15 / Общество
В Екатеринбурге прошла первая репетиция салюта в честь 23 февраля
19.02.2021, 18:43 / Общество
15 свердловских муниципалитетов могут попасть в зону паводка
19.02.2021, 18:10 / Общество
В УрФО определили 67 площадок под строительство жилья в рамках программы комплексного развития территорий
19.02.2021, 17:55 / Общество
На Свердловской магистрали отремонтируют ещё 500 километров железнодорожного пути