На Свердловской магистрали отремонтируют ещё 500 километров железнодорожного пути

Ремонт будет проводиться во время перерывов в движении поездов или в условиях "закрытого перегона".Фото: Галина Соловьёва.

В 2021 году на Свердловской железной дороге планируют обновить 501,9 км пути и заменить 192 комплекта стрелочных переводов. Работы будут вестись на наиболее загруженных направлениях.

Это, в частности, Екатеринбург - Пермь - Чепца, Арамиль - Седельниково - Решёты (южный обход Екатеринбурга) и Екатеринбург - Войновка - Называевская, сообщает пресс-служба СвЖД.

К работам приступят в апреле, завершить их планируют до ноября. Ремонт будет проводиться во время перерывов в движении поездов продолжительностью не более суток или в условиях "закрытого перегона", когда движение по ремонтируемому участку закрывается на несколько дней, и поезда идут по соседнему пути.

Напомним, в прошлом году железнодорожники отремонтировали примерно столько же путей - 502,3 км.