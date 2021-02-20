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Общество / Авто и транспорт
20 февраля 2021, 10:10

В Екатеринбурге стартовала охота на пьяных водителей

ГИБДД

В Екатеринбурге пьяных водителей будут ловить до 23 февраля. Фото: Галина Соловьёва.

Сегодня в столице Урала стартует профилактическое мероприятие «Безопасная дорога». Нарушителей Правил дорожного движения будут ловить все праздничные выходные, до 23 февраля.

По данным отделения пропаганды ГИБДД Екатеринбурга, рейды будут проводиться как в дневное, так и в ночное время, в том числе и на отдалённых территориях города. Особое внимание планируется уделить поимке нетрезвых водителей, а также тех, у кого нет водительских прав.

Участие в мероприятии также примут полицейские. Они займутся профилактикой нарушений ПДД среди пешеходов. Ко всем нарушителям будут применены самые строгие меры воздействия в рамках административного и уголовного законодательства.

Госавтоинспекция напоминает!

Согласно ст. 12.8 КоАП РФ (управление транспортным средством в нетрезвом виде), а также ст. 12.26 КоАП РФ (отказ от прохождения медосвидетельствования на состояние опьянения) предусмотрена ответственность в виде лишения права управления транспортными средствами на срок от 1,5 до 2 лет и штрафа в размере 30 000 рублей. За повторную поездку в нетрезвом виде предусмотрена уже уголовная ответственность.

Водителю без водительского удостоверения предусмотрен административный штраф в размере от 5 до 15 тысяч рублей.

За управление автомобилем водителю, лишённому такого права, полаггается административный штраф в размере 30 000 рублей, либо административный арест на срок до 15 суток, либо обязательные работы.

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Областная газета Свердловской области

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