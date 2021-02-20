Мешающие уборке снега автомобили эвакуируют с трёх улиц Екатеринбурга. Список

Мешающие службам благоустройства в уборке снега транспортные средства подлежат эвакуации. Фото: Владимир Мартьянов.

В столице Урала продолжают эвакуировать автомобили, мешающие уборке снега. Опубликован список улиц, где 20 февраля будет запрещена парковка личного транспорта.

По данным пресс-службы мэрии, в течение сегодняшнего дня масштабный вывоз зимних осадков будет проводиться с улицы Генеральской (от пр. Ленина до ул. Малышева), а также с проездов на улице Белинского, 177 и 179. Кроме того, продолжится вывоз снега на всём протяжении улицы Латвийской.

На указанных участках появятся временные дорожные знаки "Стоянка запрещена", совмещённые с табличками "Работает эвакуатор". Отмечается, что оставленные на обочинах и мешающие службам благоустройства в уборке снега транспортные средства подлежат эвакуации. Граждан просят с пониманием отнестись к принимаемым мерам.