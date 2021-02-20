Темы дня

Общество / Авто и транспорт
20 февраля 2021, 12:25

Мешающие уборке снега автомобили эвакуируют с трёх улиц Екатеринбурга. Список

эвакуация автомобиля

Мешающие службам благоустройства в уборке снега транспортные средства подлежат эвакуации. Фото: Владимир Мартьянов.

В столице Урала продолжают эвакуировать автомобили, мешающие уборке снега. Опубликован список улиц, где 20 февраля будет запрещена парковка личного транспорта.

По данным пресс-службы мэрии, в течение сегодняшнего дня масштабный вывоз зимних осадков будет проводиться с улицы Генеральской (от пр. Ленина до ул. Малышева), а также с проездов на улице Белинского, 177 и 179. Кроме того, продолжится вывоз снега на всём протяжении улицы Латвийской.

На указанных участках появятся временные дорожные знаки "Стоянка запрещена", совмещённые с табличками "Работает эвакуатор". Отмечается, что оставленные на обочинах и мешающие службам благоустройства в уборке снега транспортные средства подлежат эвакуации. Граждан просят с пониманием отнестись к принимаемым мерам.

Субботним днём на борьбу со снегом в городе вышли 373 дорожных рабочих и 189 единиц техники.

Всего с начала февраля службами благоустройства всех семи административных районов уральской столицы вывезено на утилизацию без малого 259 тысяч тонн снежной массы.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
20.02.2021, 14:43 / Общество
Свердловчан предупредили о возможных помехах на телеэкранах
20.02.2021, 14:10 / Общество
Суд решил отправить Алексея Навального в колонию по делу "Ив Роше"
20.02.2021, 14:00 / Общество
Салют в честь 23 февраля запустят в ЦПКиО Екатеринбурга
20.02.2021, 13:44 / Общество
Коронавирусом в России заразились ещё 12 953 человека
20.02.2021, 13:38 / Общество
Скончались ещё 11 свердловчан с COVID-19