Мешающие уборке снега автомобили эвакуируют с трёх улиц Екатеринбурга. Список

В столице Урала продолжают эвакуировать автомобили, мешающие уборке снега. Опубликован список улиц, где 20 февраля будет запрещена парковка личного транспорта.
По данным пресс-службы мэрии, в течение сегодняшнего дня масштабный вывоз зимних осадков будет проводиться с улицы Генеральской (от пр. Ленина до ул. Малышева), а также с проездов на улице Белинского, 177 и 179. Кроме того, продолжится вывоз снега на всём протяжении улицы Латвийской.
На указанных участках появятся временные дорожные знаки "Стоянка запрещена", совмещённые с табличками "Работает эвакуатор". Отмечается, что оставленные на обочинах и мешающие службам благоустройства в уборке снега транспортные средства подлежат эвакуации. Граждан просят с пониманием отнестись к принимаемым мерам.
Субботним днём на борьбу со снегом в городе вышли 373 дорожных рабочих и 189 единиц техники.
Всего с начала февраля службами благоустройства всех семи административных районов уральской столицы вывезено на утилизацию без малого 259 тысяч тонн снежной массы.