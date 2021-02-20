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Общество / Авто и транспорт
20 февраля 2021, 18:20

Свердловские сотрудницы ГИБДД уже начали поздравлять мужчин с 23 февраля. Фото

сотрудницы ГИБДД

Организаторы акции надеются, что это не только поднимет настроение водителям, но и послужит стимулом к более ответственному поведению на дороге. Фото: Павел Ворожцов.

Сотрудницы Госавтоинспекции Свердловской области решили не ждать 23 февраля, чтобы поздравить мужчин с праздником ‒ Днём защитника Отечества. В городах региона стартовала акция «Женский патруль».

Девушки поздравляют мужчин-водителей и дарят им сборники Правил дорожного движения, а также необходимые мелочи: автомобильные зарядные устройства, шнуры для телефонов, автомобильные ароматизаторы. Об этом "Облгазете" рассказали в пресс-службе Управления ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.

Фото: Павел Ворожцов

Прекрасных сотрудниц ГИБДД и довольных мужчин запечатлел фотокорреспондент "ОГ". Он посмотрел, как проходит акция в уральской столице.

Фото: Павел Ворожцов

В Екатеринбурге, Первоуральске, Ревде, Асбесте и Сысерти автолюбителей вместе с сотрудницами ГИБДД поздравили оранжевые коты.

Фото: Павел Ворожцов

В Госавтоинспекции выразили уверенность в том, что сегодняшние поздравления не только поднимут настроение водителям, но и послужат стимулом к более ответственному поведению на дороге.

Фото: Павел Ворожцов

По итогам прошлого года свыше 2000 аварий в регионе спровоцировали мужчины-водители. Основными причинами ДТП стали несоблюдение очередности проезда перекрёстков, несоответствие скорости конкретным условиям движения и неправильный выбор дистанции, выезд на полосу встречного движения.

Областная газета Свердловской области

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