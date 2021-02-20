На строительство подъезда к свердловскому посёлку выделят 69 миллионов

Строительство подъезда к посёлку начнётся 1 мая и завершится к 22 сентября 2021 года. Фото: Павел Ворожцов

Объявлен конкурс на строительство подъезда к п. Ключевая в Нижнесергинском муниципальном районе. На эти цели бюджета Свердловской области готовы выделить 69 миллионов рублей.

Подрядчика выберут 1 марта. Ему предстоит начать строительство автодороги "Подъезд к п. Ключевая от км 222+075 а/д "Пермь – Екатеринбург" на участке км 3+650 – км 4+378 1 мая и завершить к 22 сентября 2021 года. Протяжённость двухполосной дороги составит 874 метра. На ней должна быть организована одна автобусная остановка, следует из данных с сайта госзакупок.

Добавим, что в посёлке проживает всего около 1000 человек. Он входит в состав Кленовского сельского поселения.

Ранее "Облгазета" писала, что дорогу в Ключевой - ул. 8 марта - отремонтируют по примеру Серебрянки.