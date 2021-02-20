Екатеринбуржцы отметили конец шестидневной рабочей недели в пробках

Большая пробка образовалась на Малышевском мосту. Машины стоят в сторону ЖБИ. Фото: Нина Георгиева.

В конце длинной рабочей недели Екатеринбург застыл в 8-балльных пробках. Случилось это раньше обычного. Причиной тому стал сокращённый день.

По данным сервиса "Яндекс.Карты", уже в 16:30 загрузка дорог достигла 8 баллов. Серьёзные заторы отмечаются на улицах Первомайской, Восточной, Малышева, Куйбышева, Московской, Фурманова, а также на проспекте Ленина.

ДТП зарегистрированы на Восточной (у дома №68), Малышева (дом №109), Новгородцевой (вблизи дома №4а), Патриса Лумумбы (дом № 2а), а также на пересечении улиц Блюхера - Мира и на Водительском проезде.