Темы дня

Общество / Авто и транспорт
24 февраля 2021, 12:46

В Свердловской области непогода не сказалась на междугородном автобусном сообщении

междугородний автобус

Междугороднее автобусное сообщение на Среднем Урале открыто. Фото: Павел Ворожцов.

Из-за морозов в Челябинской и некоторых других областях страны было ограничено движение. Средний Урал такая участь миновала. Несмотря на непогоду, свердловчане могут спокойно передвигаться между городами.

Как рассказали "Областной газете" в пресс-службе Управления ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области, в регионе всё спокойно, ограничений нет. Междугороднее автобусное сообщение открыто. Техника работает, пока справляется.

Изданию также уточнили, что сотрудники Госавтоинспекции контролируют ситуацию на дорогах. Чтобы вовремя прийти на помощь водителям, оказавшимся заложниками холодной погоды, наряды ДПС постоянно патрулируют трассы.

Ранее на Среднем Урале объявили очередное штормовое предупреждение. По прогнозам синоптиков, 24 февраля в регионе ожидается сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду. Помимо ветра в регионе сохраняются морозы. Ожидается, что они ослабнут к концу недели.

Добавим, в связи с непогодой глава региона Евгений Куйвашев призвал всех уральцев, в том числе водителей, быть внимательными.

Читайте также:

Непогода внесла корректировки в движение общественного транспорта Екатеринбурга.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
24.02.2021, 13:29 / Общество
В Свердловской области выявили менее 200 заболевших коронавирусом впервые в 2021 году
24.02.2021, 13:21 / Общество
В Екатеринбурге на 3,5 месяца закроют улицу на Вторчермете
24.02.2021, 13:12 / Общество
Коронавирус в России: меньше 12 тысяч новых случаев вторые сутки подряд
24.02.2021, 12:46 / Общество
В Свердловской области непогода не сказалась на междугородном автобусном сообщении
24.02.2021, 12:41 / Общество
В Нижнем Тагиле погиб машинист, выпрыгнувший из загоревшейся кабины крана