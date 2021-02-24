В Свердловской области непогода не сказалась на междугородном автобусном сообщении

Междугороднее автобусное сообщение на Среднем Урале открыто. Фото: Павел Ворожцов.

Из-за морозов в Челябинской и некоторых других областях страны было ограничено движение. Средний Урал такая участь миновала. Несмотря на непогоду, свердловчане могут спокойно передвигаться между городами.

Как рассказали "Областной газете" в пресс-службе Управления ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области, в регионе всё спокойно, ограничений нет. Междугороднее автобусное сообщение открыто. Техника работает, пока справляется.

Изданию также уточнили, что сотрудники Госавтоинспекции контролируют ситуацию на дорогах. Чтобы вовремя прийти на помощь водителям, оказавшимся заложниками холодной погоды, наряды ДПС постоянно патрулируют трассы.

Ранее на Среднем Урале объявили очередное штормовое предупреждение. По прогнозам синоптиков, 24 февраля в регионе ожидается сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду. Помимо ветра в регионе сохраняются морозы. Ожидается, что они ослабнут к концу недели.

Добавим, в связи с непогодой глава региона Евгений Куйвашев призвал всех уральцев, в том числе водителей, быть внимательными.

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