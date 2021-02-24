Названы причины перебоев в движении транспорта в Екатеринбурге

В настоящее время весь общественный транспорт города работает в полном объёме в соответствии с графиком движения. Фото: Алексей Кунилов.

В Екатеринбурге при 30-градусных морозах произошли перебои в работе общественного транспорта. Причины коллапса назвал директор ЕМУП "Гортранс" Сергей Нугаев.

По его словам, главным фактором перебоев стали сложные погодные условия. Так, движение трамваев, в том числе на улице Радищева и перекрёстке Советской – Уральской, было затруднено из-за обледеневших рельсов. Это не позволяло вагонам двигаться в горку. В итоге часть из них была перенаправлена на другие маршруты.

Кроме того, перерыв в движении трамваев случился из-за обрыва контактной сети на перекрёстке пр. Ленина и ул. Луначарского. Ещё одна неполадка возникла у трамвайного кольца в районе ЦПКиО. Там сломался вагон.

Из-за холодов также страдали пассажиры другого общественного транспорта. Утром на линию не вышли 10 дизельных и 11 газомоторных автобусов. Однако через пару часов они были запущены. Перебои в движении троллейбусов, в свою очередь, наблюдались по причине поломки электроподстанции в северной части города.

"В настоящее время весь общественный транспорт города работает в полном объёме в соответствии с графиком движения", – передаёт пресс-служба мэрии слова Сергей Нугаев.

Ранее "Облгазета" уже писала, что непогода внесла корректировки в движение общественного транспорта Екатеринбурга.

Добавим, в связи с непогодой глава региона Евгений Куйвашев призвал всех уральцев, в том числе водителей, быть внимательными.

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