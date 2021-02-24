В Свердловской области за длинные выходные поймали 500 нарушителей ПДД

На Среднем Урале поймали 250 пьяных водителей и 250 автолюбителей без прав. Фото: пресс-служба регионального Управление ГИБДД ГУ МВД России.

На Среднем Урале состоялось профилактическое мероприятие «Безопасная дорога». В период с 20 по 23 февраля сотрудники ГИБДД пресекли свыше 500 грубых нарушений Правил дорожного движения.

В том числе было поймано 252 пьяных водителя (в прошлом году за тот же период 235 человек). Из них 66 отказались от прохождения освидетельствования, ещё 29 – задержаны повторную езду в нетрезвом виде. Последним грозит уголовная ответственность.

Кроме того, более 250 водителей управляли транспортными средствами без прав, сообщает пресс-служба регионального Управление ГИБДД ГУ МВД России.

Госавтоинспекция напоминает! Согласно ст. 12.8 КоАП РФ (управление транспортным средством в нетрезвом виде), а также ст. 12.26 КоАП РФ (отказ от прохождения медосвидетельствования на состояние опьянения) предусмотрена ответственность в виде лишения прав на срок от 1,5 до 2 лет и штрафа в размере 30 000 рублей. За повторную поездку в нетрезвом виде предусмотрена уже уголовная ответственность. Водителю без водительского удостоверения предусмотрен административный штраф в размере от 5 до 15 тысяч рублей. За управление автомобилем водителю, лишённому такого права, полаггается административный штраф в размере 30 000 рублей, либо административный арест на срок до 15 суток, либо обязательные работы.

Сотрудники ГИБДД призывают граждан не быть равнодушными к проблеме пьянства за рулем. О нетрезвых автолюбителях просят сообщать по телефону «112» или в полицию.