«Уралтрансмаш» планирует начать серийное производство ретро-трамваев, сообщает официальный сайт компании. Фото: Павел Ворожцов.

Новый низкопольный трамвай в стиле ретро начал курсировать по улицам Екатеринбурга. Горожане обрадовались – наконец-то на чудо-машине можно прокатиться! Но, как выяснила «Облгазета», трамвай только проходит тестовые испытания. А когда он заработает на постоянной основе и по каким маршрутам – вопрос пока открытый.

Трамвай модели 71–415Р в стиле ретро – новейшая разработка компании «Уралтрансмаш» (в составе концерна «Уралвагонзавод» входит в госкорпорацию «Ростех»). В конце прошлого года машину презентовали губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву. Глава региона назвал трамвай «отличной идеей» и предложил использовать его исключительно как экскурсионный – для привлечения туристов на Средний Урал (кстати, подобный транспорт уже действует в Санкт-Петербурге и Москве).

Как сообщили в «Уралтрансмаше», в январе нынешнего года машина пришла в Западное депо Екатеринбурга для прохождения тестовых испытаний на трамвайных сетях уральской столицы. Вагон длиной 16,5 метра и вместимостью 174 человека вышел на центральные городские маршруты сначала без пассажиров, а теперь уже с ними. Обкатка транспорта идёт до сих пор.

Ретро-трамвай смело можно назвать чудом техники. Внешний дизайн корпуса, деревянные посадочные места внутри – визуально всё напоминает трамвайный вагончик из прошлого века. Многие элементы машины выполнены вручную. Интересно, что в задней части ретро-вагона расположено колесо, имитирующее стоп-кран старинных трамваев. А около места кондуктора находится трос, при опускании которого срабатывает механический звонок в кабине водителя, сигнализирующий о необходимости остановки. Также в трамвае установлен инновационный двигатель с уникальной системой охлаждения (из-за перегрева транспорт не остановится).

Месяц назад нам сообщили – губернатор Евгений Куйвашев принял решение передать ретро-трамвай в дар Екатеринбургу (город готовится к 300-летию). Ещё один такой трамвай уедет в Нижний Тагил – там тоже скоро юбилей (информацию о губернаторском подарке подтвердили в местной мэрии). Новые машины планировалось закупить на средства областного бюджета (по нашим данным, стоимость одного ретро-трамвая превышает 70 млн рублей).

На момент вёрстки номера выяснилось – чудо техники по-прежнему является собственностью «Уралтрансмаша». Об этом сообщили в администрации Екатеринбурга. Факт передачи ретро-трамвая городу не подтвердили и в «Гортрансе». В компании «Уралтрансмаш» оперативно комментировать ситуацию не стали – попросили официальный запрос. Мы направили его предприятию – ждём ответа.