Введение новых правил техосмотра перенесли на октябрь

Введение новых правил техосмотра автомобилей решили перенести на 1 октября. Фото: Павел Ворожцов

Правительство России отложило введение новых правил прохождения технического осмотра автомобилей. Такое решение принято из-за рисков, связанных с пандемией COVID-19.

Новые правила техосмотра автомобилей решили перенести на 1 октября. Об этом сегодня в ходе вступительного слова к заседанию Правительства РФ сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

«Как и в любом деле, на начальном этапе неизбежны разного рода накладки. Например, неравномерное распределение нагрузки, очереди. В условиях, когда ситуация с коронавирусом хоть и улучшается, но пока далека от идеальной, это несёт определённые риски, в том числе и для здоровья людей. Считаю, мы не должны этого допустить. В сложившейся ситуации необходимо отложить срок введения нового порядка техосмотра до 1 октября», - приводит слова премьер-министра пресс-служба кабмина.

Глава правительства поручил профильным министерствам и ведомствам сделать всё, чтобы с 1 октября система заработала без сбоев. Особое внимание следует обратить на техническую реализацию процедуры.

«Никаких неудобств для граждан быть не должно. В нашей стране миллионы автолюбителей. Сделать всё надо по-человечески», - резюмировал Михаил Мишустин.

Проект постановления о переносе срока введения новых правил технического осмотра автомобилей будет представлен премьер-министру в ближайшее время.

Напомним, новые правила техосмотра должны были вступить в силу 1 марта. Предполагалось ввести электронные диагностические карты, фотофиксацию и внедрить другие нововведения, которые непосредственно влияют на работу профильного бизнеса. В частности, планировалось, что оформление диагностических карт будет производиться непосредственно в электронном виде в системе технического осмотра с обязательным фотографированием транспортного средства до и после ТО.