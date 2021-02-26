В Нижнем Тагиле изменят схему движения из-за аварийного моста

Почти все мостовые опоры необходимо менять – за годы эксплуатации они износились. Фото: Илья Колесов

Непростую транспортную проблему предстоит решить властям Нижнего Тагила. В этом году закрывается на реконструкцию путепровод на улице Циолковского – он связывает Тагилстроевский район с центром города. Движение автотранспорта и пешеходов по нему будет полностью остановлено. Жители бьют тревогу: как добираться до работы, детских садов и школ? Встревожены и медики: как транспортировать тяжелобольных пациентов? Между тем, в мэрии города уверяют, что варианты объездных путей уже прорабатываются. И впадать в панику не стоит.

«Привет» из 2017-го

Реконструкция путепровода на Циолковского – дело неизбежное. Тагильчане убедились в этом ещё четыре года назад, когда транспортную артерию признали аварийной. Тогда специалисты уральской компании «Маскот» провели обследование и выдали заключение – несколько опор моста нуждаются в замене, а проезжая часть не соответствует дорожным нормам. Прокуратура Ленинского района города потребовала закрыть движение по путепроводу, и суд это требование удовлетворил.

Администрация муниципалитета неоднократно пыталась начать реконструкцию моста, но безуспешно. Стоимость проекта, по самым скромным подсчётам, исчислялась в 800 миллионов рублей (технически объект очень сложный, так как проходит через железнодорожные пути). Но таких средств у города не было. Между тем, движение по путепроводу продолжалось.

– Проблема давняя, решать её придётся всё равно – решение суда не выполнено, – говорит мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев. – Лично для меня это такой «привет» из прошлого (Пинаев стал главой Нижнего Тагила в 2018 г. – Прим. авт.). И совсем не радостный, если учесть, что совсем скоро у города 300-летний юбилей.

Цена вопроса

В 2020 году проект по восстановлению моста удалось подготовить. Официально он называется так – «Реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения по улице Октябрьской революции и улице Циолковского с путепроводом через железнодорожные пути по улице Циолковского». Работы обойдутся в 1,1 млрд рублей, часть средств поступит из федерального бюджета. С подрядчиком – компанией «Уралстроймонтаж» (УСМ) – мэрия заключила муниципальный контракт. Реконструкция пройдёт в несколько этапов, сдать объект в эксплуатацию планируется весной 2024 года.

«Объём планируемых средств в 2021 году – порядка 567 миллионов рублей. Основные работы будут направлены на строительство подпорных стенок и самого путепровода. Затем приступим к обновлению дорожного полотна на ведущих к нему улицах Циолковского и Октябрьской революции. Сейчас мы прорабатываем вопрос с компаниями, которые в состоянии нам заблаговременно подготовить мостовые конструкции, чтобы на момент начала работ и монтажа они уже были на площадке», – цитирует пресс-служба нижнетагильской мэрии генерального директора УСМ Павла Дьяконова.

В общей сложности подрядчику предстоит отремонтировать не только сам путепровод длиной почти 40 метров, но и прилегающие дороги по улицам Циолковского и Октябрьской революции. То есть «оформить» подъездные пути. Вдобавок заменить две трамвайные линии – они проходят по мосту.

Как поедем?

Ремонтные работы на объекте начнутся не раньше апреля (именно в это время ожидается поступление федеральных денег, пояснили в администрации), но тагильчане уже обеспокоены. Соцсети пестрят комментариями молодых мам, которым придётся везти детей в школу и детский сад в объезд. Рабочие «ЕВРАЗ НТМК» – градообразующего промышленного предприятия – сомневаются, что будут успевать вовремя на смену. Тагилстроевский район может оказаться отрезанным от города, говорят жители. А улицы Индустриальная и Фестивальная, по которым, скорее всего, пройдёт объездной маршрут, встанут в «вечные» пробки.

Вопрос движения по городу в связи с закрытием путепровода поднял и главный врач центральной городской больницы №4 Константин Аникин. На совещании в администрации он заявил:

– Мы являемся основным центром для оказания помощи пациентам с сердечно-сосудистой патологией, острым коронарным синдромом инфаркта миокарда – это на весь Горнозаводской управленческий округ. К нам везут пациентов из всех муниципалитетов округа. Если в связи с закрытием моста будут задержки в работе скорой помощи, у нас вырастет летальность от инфарктов и инсультов как в городе, так и в округе.

Аникин пояснил: в ЦГБ №4 находится специальное медицинское оборудование для оказания помощи «сердечникам» и соответствующий медперсонал. Перенаправить больных в другое лечебное учреждение просто не реально. В итоге медикам придётся скорректировать свою работу так, чтобы транспортировка больных осуществлялась вовремя, с учётом временных затрат на объезд.

Объезд будет

Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев проинформировал нас, что вопрос объездных путей будет решён до начала строительно-монтажных работ на путепроводе. Дорожная карта прорабатывается совместно с инспекторами ГИБДД, руководством НТМК и железнодорожниками, рабочие встречи проходят в мэрии еженедельно.

– Объездные пути будут обязательно, как и куда ехать – всё доведём до сведения жителей. Могу сказать, что график смен на НТМК изменится. Как и график работы нескольких детских садов и школ. Проект очень тяжёлый, и мы должны просчитать все риски, чтобы снизить уровень негатива, который появится в связи с изменением схемы движения, – сказал мэр.

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