В Екатеринбурге 57 автобусов оснастят валидаторами

Пассажиры смогут обилечиваться, приложив банковскую или транспортную карту к считывателю устройства. Фото: Галина Соловьёва.

В столицу Урала прибыла партия валидаторов. Их планируют установить в автобусы (маршруты №21, 25 и 50), полученные городом в прошлом году.

С новым оборудованием будет опробована бесконудкторная схема оплаты проезда. Пассажиры смогут обилечиваться, приложив банковскую или транспортную карту к считывателю устройства. Чек, подтверждающий оплату, проверят сотрудники службы контролёров.

Несмотря на наличие валидаторов ‒ из расчёта по три единицы на борт ‒ в часы пик кондукторов с мобильным терминалом всё же планируется задействовать.

"В настоящий момент производится монтаж, подключение валидаторов к системе оплаты проезда, их настройка и конфигурирование. Опытную эксплуатацию устройств на линии планируется начать примерно через пару месяцев", ‒ сообщает пресс-служба мэрии.

Валидаторы производства компании «Микроэлектроника», которые поступили в Екатеринбург, используются в Московской области, Самаре, Севастополе и Нижнем Новгороде.

Добавим, аналогичные устройства, только без печати чека, сейчас используются в екатеринбургском метро.

Напомним, принимать банковские карты в муниципальном общественном транспорте Екатеринбурга начали ещё в апреле 2018 года. А вот коммерческие перевозчики перешли на безнал только в сентябре прошлого года. Подробнее об этом читайте тут.

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