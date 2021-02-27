Сотрудники ГИБДД Екатеринбурга обратились к водителям из-за предстоящих снегопадов

По данным синоптиков Уральского гидрометцентра, февраль закончится снегопадами, а март с них начнётся. Фото: Алексей Кунилов

28 февраля и 1 марта в Свердловской области ожидаются снегопады. В ГИБДД Екатеринбурга водителей призывают к соблюдению скоростного режима в непогоду.

"Нужно помнить про дистанцию и боковой интервал между автомобилями, соблюдать безопасное расстояние, быть аккуратнее при совершении манёвров на дороге. Во время снегопада снижать скорость до минимума, чтобы в случае возникновения опасности иметь возможность предотвратить ДТП", - напомнили в ГИБДД.

Пешеходам также рекомендуется быть внимательными и помнить, что тормозной путь машин увеличивается на мокром покрытии.

По данным синоптиков Уральского гидрометцентра, февраль закончится снегопадами, а март с них начнётся. Однако осадки должны прекратиться ко вторнику. Ночи по-прежнему будут морозными, а вот днём будет теплеть до -10.

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