Темы дня

Общество / Авто и транспорт
28 февраля 2021, 09:55

В Екатеринбурге до конца апреля перекроют улицу Солнечная

ремонтные работы

Улица будет перекрыта с 16 марта по 29 апреля. Фото: Нина Георгиева.

В Екатеринбурге до конца апреля закроют движение транспорта по Солнечной. Автомобили не смогут проехать по указанной улице от дома №33 до №66.

Данный участок дороги будет перекрыт с 16 марта по 29 апреля. Ограничения связаны со строительством сети хозяйственно-бытовой и дождевой канализации. Работами займётся ООО «Гидро-С».

Граждан с пониманием отнестись к временным ограничениям и заранее планировать свой маршрут передвижения. Объехать закрытый участок можно через близлежащие дворы.

Фото: Яндекс.Карта

Ранее жителей уральской столицы предупредили о перекрытии улицы Чкалова. Ограничения продлится ровно месяц, с 19 марта по 19 апреля. Кроме того, на 3,5 месяца (с 15 марта по 25 июня) должны закрыть улицу Окружная.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
28.02.2021, 11:05 / Общество
В «Векторе» заявили, что высокий уровень антител не гарантирует защиту от коронавируса
28.02.2021, 10:25 / Общество
В посёлке под Верхней Пышмой полыхал продуктовый магазин
28.02.2021, 09:55 / Общество
В Екатеринбурге до конца апреля перекроют улицу Солнечная
28.02.2021, 09:05 / Общество
В Екатеринбурге 11 спасателей тушили Mercedes-Benz
27.02.2021, 21:52 / Спорт
Валиева выиграла короткую программу. Туктамышева – третья