В Екатеринбурге до конца апреля перекроют улицу Солнечная

Улица будет перекрыта с 16 марта по 29 апреля. Фото: Нина Георгиева.

В Екатеринбурге до конца апреля закроют движение транспорта по Солнечной. Автомобили не смогут проехать по указанной улице от дома №33 до №66.

Данный участок дороги будет перекрыт с 16 марта по 29 апреля. Ограничения связаны со строительством сети хозяйственно-бытовой и дождевой канализации. Работами займётся ООО «Гидро-С».

Граждан с пониманием отнестись к временным ограничениям и заранее планировать свой маршрут передвижения. Объехать закрытый участок можно через близлежащие дворы.

Фото: Яндекс.Карта

Ранее жителей уральской столицы предупредили о перекрытии улицы Чкалова. Ограничения продлится ровно месяц, с 19 марта по 19 апреля. Кроме того, на 3,5 месяца (с 15 марта по 25 июня) должны закрыть улицу Окружная.