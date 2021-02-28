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28 февраля 2021, 12:53

Действующий порядок техосмотра продлён до 1 октября

техосмотр

Документом продлевается срок действия диагностических карт, истекающий в период с 1 февраля по 30 сентября. Фото: Владимир Мартьянов.

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о продлении действующего порядка техосмотра до 1 октября. У автовладельцев будет время подготовиться к вступлению новых правил.

Ввести электронные диагностические карты, фотофиксацию и запустить другие процедуры, влияющие на работу профильного бизнеса, планировалось с 1 марта. Однако из-за рисков, связанных с пандемией COVID-19, было решено перенести срок на семь месяцев. Об этом председатель Правительства РФ заявлял ещё 25 февраля.

Документом продлевается срок действия диагностических карт, истекающий в период с 1 февраля по 30 сентября, говорится на сайте кабмина. Министерствам и ведомствам поручено сделать всё, чтобы к 1 октября новая система заработала без сбоев.

"В нашей стране миллионы автолюбителей. Сделать всё надо по-человечески", – заявил Михаил Мишустин.

Областная газета Свердловской области

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