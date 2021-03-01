В Екатеринбурге запретят остановку транспорта ещё на пяти улицах

Автолюбителей предупреждают о вводимых изменениях и напоминают о необходимости неукоснительного соблюдения ПДД. Фото: Нина Георгиева.

Водителям Екатеринбурга запретят останавливаться ещё на нескольких улицах города. Знаки «Остановка запрещена» с табличками «Работает эвакуатор» появятся по просьбам граждан.

Как рассказали в пресс-службе мэрии, екатеринбуржцы неоднократно обращались к властям города с просьбой обеспечить пропускную способность на указанных ниже участках:

ул. Мамина Сибиряка (от Малышева до Куйбышева);

ул. Первомайская (от Мира до Софьи Ковалевской);

ул. Карла Либкнехта (от Шевченко до Первомайской);

ул. Фрунзе (от Чапаева до Белинского);

ул. Братьев Быковых (от Свердлова до Испанских Рабочих).

Кроме того, ограничения коснутся внутриквартальных проездов – от ул. Челюскинцев до дома №18 на ул. Николая Никонова и от ул. Волгоградской до пер. Садоводов.

Автолюбителей предупреждают о вводимых изменениях и напоминают о необходимости неукоснительного соблюдения ПДД.

"Остановка запрещена" действует в отношении всех транспортных средств, за исключением маршрутных.

Ранее сообщалось, что автолюбителям запретят останавливаться на всём протяжении улицы Чемпионов и на внутриквартальном проезде от Родонитовой до дома №61 на Крестинского.