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Общество / Авто и транспорт
1 марта 2021, 12:58

В Екатеринбурге запретят остановку транспорта ещё на пяти улицах

остановка запрещена

Автолюбителей предупреждают о вводимых изменениях и напоминают о необходимости неукоснительного соблюдения ПДД. Фото: Нина Георгиева.

Водителям Екатеринбурга запретят останавливаться ещё на нескольких улицах города. Знаки «Остановка запрещена» с табличками «Работает эвакуатор» появятся по просьбам граждан.

Как рассказали в пресс-службе мэрии, екатеринбуржцы неоднократно обращались к властям города с просьбой обеспечить пропускную способность на указанных ниже участках:

  • ул. Мамина Сибиряка (от Малышева до Куйбышева);
  • ул. Первомайская (от Мира до Софьи Ковалевской);
  • ул. Карла Либкнехта (от Шевченко до Первомайской);
  • ул. Фрунзе (от Чапаева до Белинского);
  • ул. Братьев Быковых (от Свердлова до Испанских Рабочих).

Кроме того, ограничения коснутся внутриквартальных проездов – от ул. Челюскинцев до дома №18 на ул. Николая Никонова и от ул. Волгоградской до пер. Садоводов.

Автолюбителей предупреждают о вводимых изменениях и напоминают о необходимости неукоснительного соблюдения ПДД.

"Остановка запрещена" действует в отношении всех транспортных средств, за исключением маршрутных.

Ранее сообщалось, что автолюбителям запретят останавливаться на всём протяжении улицы Чемпионов и на внутриквартальном проезде от Родонитовой до дома №61 на Крестинского.

Областная газета Свердловской области

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