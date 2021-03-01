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Общество / Авто и транспорт
1 марта 2021, 15:33

В марте число авиарейсов Екатеринбург – Анталья увеличится

аэропорт Кольцово

Улететь в Турцию можно будет в будние дни и по выходным. Фото: Галина Соловьёва.

В марте авиакомпании AZUR air, Nordwind и «Россия» начнут полёты из Кольцово в Турцию. Теперь в данном направлении будет совершаться по девять перелётов в неделю.

Как рассказали "Облгазете" в пресс-службе аэропорта, первые две компании начнут обслуживать рейс Екатеринбург – Аланья с 3 марта. Полёты на турецкий курорт запланированы по средам и субботам. С AZUR air на самолёте Boeing 737 смогут улететь 189 пассажиров, а с Nordwind на Airbus A321 – 220.

«Россия» также будет перевозить уральцев на Boeing 737, но с 6 марта. Ожидается, что полёты будут осуществляться по вторникам, четвергам и субботам.

В расписании полётов возможны изменения! Подробную информацию о рейсах, а также стоимость перелёта можно уточнить в авиакомпании и у туроператора.

Напомним, с середины февраля рейсы в Турцию открыла авиакомпания Royal Flight. Самолёты летают по маршруту по вторникам и пятницам. Таким образом, общее число рейсов в Турцию в марте увеличится до девяти в неделю.

Известно, что с 16 февраля текущего года, после возобновления международных полётов из Кольцово, на рейсах в Анталью обслужено около тысячи пассажиров.

Добавим, полёты за границу из Екатеринбурга были приостановлены в конце марта 2020 года из-за пандемии коронавируса и возобновились только спустя 10 месяцев, с 6 февраля. Первый зарубежный рейс доставил уральцев в Ереван.

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Областная газета Свердловской области

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