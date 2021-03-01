Правительство РФ направит Свердловской области 1,2 миллиарда на ремонт дорог

Средства будут направлены в 69 субъектов РФ в рамках реализации нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Фото: Алексей Кунилов.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 100 млрд рублей на развитие дорожной инфраструктуры в регионах. Из них 1,2 млрд рублей пойдут в Свердловскую область на ремонт дорог и реализацию мероприятий нацпроекта БКАД.

Как сообщает пресс-служба Правительства, средства будут направлены в 69 субъектов РФ в рамках реализации нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".

27 млрд будут направлены на ремонт дорог в 58 регионах, а остальные средства - на реконструкцию конкретных объектов. Речь идёт о Южном подъезде к Краснодару, Северном обходе Лобни в Московской области, Восточном выезде из Уфы и строительстве моста через реку Шексну в Череповце.

На Средний Урал в 2021 году поступят два трансферта по 600 млн рублей.

Фото: сайт Правительства РФ

Дополнительно премьер-министром был подписан документ о выделении 10,5 млрд рублей на ремонт дорог в Крыму. По подсчётам, эти средства позволят реконструировать более 330 км дорог на полуострове.

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