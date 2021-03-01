Свердловчанам рассказали, для кого проезд стал на 8 рублей дешевле

Единая соцкарта даёт возможность сэкономить на проезде. Фото: Павел Ворожцов.

С 1 марта владельцы карты «Мир» и Единой соцкарты могут оплатить проезд в общественном транспорте со скидкой. Акция действует в восьми муниципалитетах Свердловской области и продлится до 30 июня.

Скидка составит 7 рублей, если расплатиться в троллейбусах, трамваях и автобусах (даже в коммерческих) бесконтактной картой «Мир» любого банка. При оплате Единой социальной картой – 8 рублей, передаёт департамент информполитики региона.

В акции могут принять участие жители Екатеринбурга, Верхней Пышмы, Среднеуральска, Первоуральска, Ревды, Краснотурьинска, Сысертского и Шалинского городских округов.

Тем, кто проживает в уральской столице карта понадобится и в метро. Стоимость проезда в наземном транспорте составит 21 или 20 рублей, а в подземке – 25 или 24 рубля соответственно.

Добавим, на Среднем Урале выпущено уже 2,6 млн карт «Мир», многие из которых являются бесконтактными. Единую соцкарту начали выдавать в августе 2020 года. За пару первых дней её оформили 100 свердловчан.

Известно, что соцкарта включает в себя три ключевых приложения: банковское, транспортное и торгово-сервисное. Транспортное приложение разработано на основе ЕКАРТЫ, а торгово-сервисное приложение предлагает разнообразные программы лояльности и скидки от партнёров проекта.