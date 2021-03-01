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Общество / Авто и транспорт
1 марта 2021, 19:25

На закупку 60 автобусов для Екатеринбурга выделят почти 800 миллионов

Автобус

Новые автобусы выпустят на три городских маршрута. Фото: Алексей Кунилов.

В рамках реализации нацпроекта "Безопасные и качественные автодороги" на закупку 60 современных автобусов для Екатеринбурга выделят 799 млн 220 тыс. рублей. Их выпустят на три городских маршрута.

Как сообщает пресс-служба администрации Екатеринбурга, средства будут выделены на условиях софинансирования муниципального и регионального бюджетов. Также в рамках нацпроекта предусмотрена федеральная поддержка.

Новые автобусы обещают выпустить на маршруты № 24, 28 и 61 в период с октября по декабрь 2021 года.

Ранее было известно, что новые машины будут оборудованы кондиционером салона, системами видеонаблюдения, обнаружения и тушения пожара, тахографом, точкой доступа Wi-Fi, системой контроля состояния водителя, а также оборудованием для перевозки маломобильных групп населения.

Изначально в рамках нацпроекта предполагалась закупка 58 автобусов для уральской столицы, однако федеральный Минтранс увеличил их количество до 60 единиц.

Напомним, что в ноябре в уральскую столицу прибыли 57 новых низкопольных автобусов. Их пустили по маршрутам №21, 25 и 50.

В 2021 году екатеринбуржцев ждут не только поступление новых автобусов, но и существенные изменения в транспортной схеме. Три автобусных и два троллейбусных маршрута будут отменены, ещё часть маршрутов общественного транспорта перенумеруют.

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Областная газета Свердловской области

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