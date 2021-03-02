Открытие трамвайной линии в Верхнюю Пышму переносится на июнь

На сегодняшний день техническая часть проекта закончена. Фото: Галина Соловьёва.

Сроки открытия трамвайной линии из Екатеринбурга в Верхнюю Пышму вновь передвинули. Вместо первого квартала 2021 года общественный транспорт начнёт курсировать только в конце второго – в июне.

Об этом в интервью "Областной газете" рассказал экс-глава Екатеринбурга, а ныне первый замгубернатора Свердловской области Александр Высокинский.

"Трамвайную линию в Верхнюю Пышму запустим в июне", – сказал он. Александр Высокинский также напомнил, что екатеринбургскую часть ветки строил Екатеринбург, а пышминскую – Верхняя Пышма. При этом подрядчик был один.

По словам первого замгубернатора региона, много времени ушло на изъятие земельных участков и отселение различных объектов. На сегодняшний день техническая часть проекта закончена. Далее трамвайная линия перейдёт на концессию инвестору. Он закупит трамваи и начнёт эксплуатацию линии.

"Параллельно пойдёт строительство депо в Верхней Пышме", – уточнил Александр Высокинский.

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