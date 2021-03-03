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Общество / Авто и транспорт
3 марта 2021, 13:08

Проезд в общественном транспорте Екатеринбурга подорожает в 2022 году

общественный транспорт

По мнению вице-мэра Екатеринбурга Алексея Бубнова цена за билет можно поднять на 5–10% от стоимости билета. Фото: Галина Соловьёва.

В столице Урала прорабатывается вопрос повышения стоимости проезда в общественном транспорте. Местным перевозчикам поручено собрать пакет документов и обратиться в Региональную энергетическую комиссию (РЭК).

Ожидается, что вся подготовительная работа будет проведена в течение этого года. А само повышение намечено на 2022 год, рассказали "Областной газете" в пресс-службе мэрии.

"Повышать надо, потому что стоимость проезда меняется", – передаёт пресс-служба горадминистрации слова вице-мэра Екатеринбурга Алексея Бубнова. В качестве причин он назвал рост стоимости горюче-смазочных материалов и необходимость повышения уровня зарплат транспортникам. По мнению вице-мэра, цену за билет можно поднять на 5–10% от его актуальной стоимости (с 28 до 31 рубля).

"Если мы не будем повышать цены за билеты, значит, мы должны будем поддерживать на плаву наши автотранспортные предприятия. А это дополнительные расходы бюджета. В таком случае городу не хватит на что-то другое, потому что кошелек-то один", – добавил он.

Ранее "Областная газета" сообщала, что до 30 июня жители Екатеринбурга, Верхней Пышмы, Среднеуральска, Первоуральска, Ревды, Краснотурьинска, Сысертского и Шалинского городских округов смогут оплачивать проезд со скидкой. Она составит 7 рублей, если расплатиться в троллейбусах, трамваях и автобусах (даже в коммерческих) бесконтактной картой «Мир» любого банка. При оплате Единой социальной картой можно сэкономить 8 рублей.

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Областная газета Свердловской области

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