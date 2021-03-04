В ГИБДД обратились к свердловчанам из-за снегопадов и наледи на дорогах

Наледь чаще всего образуется у перекрёстков, пешеходных переходов, остановок общественного транспорта, а также на мостах и эстакадах. Фото: Павел Ворожцов

Свердловская Госавтоинспекция призвала отказаться от поездок на личном транспорте. В ближайшие дни в регионе ожидаются перепады температур, снегопады и наледь на дорогах.

Наледь чаще всего образуется у перекрёстков, пешеходных переходов, остановок общественного транспорта, а также на мостах и эстакадах.

Кроме того, в соседнюю Челябинскую область снова придут метели. Движение автобусов и грузовиков на трассе М5 "Урал" может быть ограничено с полуночи 5 марта до 7:00 7 марта. Свердловчан также просят воздержаться от поездок в соседний регион.

"В случае если это невозможно, необходимо обязательно учитывать дорожные и метеорологические условия, быть предельно внимательными, выбирать пониженный скоростной режим, не совершать резких манёвров, увеличить дистанцию и боковой интервал. Сотрудники ГИБДД патрулируют автодороги и ориентированы на оказание помощи водителям", - отмечают в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД РФ по Свердловской области.

Повышенной осторожности требуют и от пешеходов в непогоду.

Добавим, что в случае сложной ситуации на дороге водители и пассажиры могут звонить в круглосуточную единую диспетчерскую службу по телефону 112 и дежурную часть полиции - 02.

Уральские синоптики в ближайшие дни обещают морозные ночи и дневное потепление до 0 градусов. Ожидаются снег и метели.