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Общество / Авто и транспорт
4 марта 2021, 12:35

Опубликован список улиц Екатеринбурга, где запретят оставлять машины 4 и 5 марта

эвакуация автомобиля

Эвакуации подлежат оставленные на обочинах и мешающие в уборке зимних осадков автомобили. Фото: Павел Ворожцов.

В Екатеринбурге продолжают эвакуировать автомобили, мешающие уборке снега. Опубликован список улиц, где 4 и 5 марта лучше не оставлять личный транспорт.

По данным пресс-службы мэрии, в течение сегодняшнего дня масштабный вывоз снега запланирован на улицах Мичурина и Чекистов. Завтра, 5 марта, коммунальщики займутся расчисткой Цвиллинга.

На указанных улицах появятся временные дорожные знаки "Стоянка запрещена", совмещённые с табличками "Работает эвакуатор". Эвакуации подлежат оставленные на обочинах и мешающие в уборке зимних осадков автомобили. Граждан просят с пониманием отнестись к принимаемым мерам.

Днём 4 марта на борьбу со снегом в городе вышли 364 дорожных рабочих и 204 единицы спецтехники.

Областная газета Свердловской области

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