Опубликован список улиц Екатеринбурга, где запретят оставлять машины 4 и 5 марта

В Екатеринбурге продолжают эвакуировать автомобили, мешающие уборке снега. Опубликован список улиц, где 4 и 5 марта лучше не оставлять личный транспорт.
По данным пресс-службы мэрии, в течение сегодняшнего дня масштабный вывоз снега запланирован на улицах Мичурина и Чекистов. Завтра, 5 марта, коммунальщики займутся расчисткой Цвиллинга.
На указанных улицах появятся временные дорожные знаки "Стоянка запрещена", совмещённые с табличками "Работает эвакуатор". Эвакуации подлежат оставленные на обочинах и мешающие в уборке зимних осадков автомобили. Граждан просят с пониманием отнестись к принимаемым мерам.
Днём 4 марта на борьбу со снегом в городе вышли 364 дорожных рабочих и 204 единицы спецтехники.