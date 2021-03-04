Опубликован список улиц Екатеринбурга, где запретят оставлять машины 4 и 5 марта

Эвакуации подлежат оставленные на обочинах и мешающие в уборке зимних осадков автомобили. Фото: Павел Ворожцов.

В Екатеринбурге продолжают эвакуировать автомобили, мешающие уборке снега. Опубликован список улиц, где 4 и 5 марта лучше не оставлять личный транспорт.

По данным пресс-службы мэрии, в течение сегодняшнего дня масштабный вывоз снега запланирован на улицах Мичурина и Чекистов. Завтра, 5 марта, коммунальщики займутся расчисткой Цвиллинга.

На указанных улицах появятся временные дорожные знаки "Стоянка запрещена", совмещённые с табличками "Работает эвакуатор". Эвакуации подлежат оставленные на обочинах и мешающие в уборке зимних осадков автомобили. Граждан просят с пониманием отнестись к принимаемым мерам.